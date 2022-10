In diesem Jahr überrascht uns die spanische Marke mit zahlreichen Kreationen, die eine Komplettlösung für das Badezimmer bieten. Getreu seiner Philosophie bietet Acquabella den Verbrauchern Produkte mit gewagtem und minimalistischem Design, allesamt von höchster Qualität und mit Blick auf die Erfahrung des Benutzers, der sich vom Komfort der Acquabella-Produkte umgeben fühlen wird.

Neue maßgefertigte Duschwannen

Acquabella stärkt seine führende Position in der Herstellung von harz- und mineralgefüllten Duschwannen mit vier neuen Produkten im Katalog: Natur Wave, Areia Slate Evo, Halo Slate und Unic Slate.

Natur Wave

Dieses Modell der Duschwanne aus Harz und Mineralfüllung verbindet das modernste und gewagteste Design mit der Dynamik der Natur. Inspiriert von den Ringen eines jahrhundertealten Baumes und den Wellen, die sich im Wasser aus einem kleinen Tropfen ausbreiten, ist die Natur Wave Duschwanne in konzentrischen Wellen gestaltet, die sich allmählich verengen und zu einem unvollkommenen kreisförmigen Gitter schließen.

Areia Slate Evo

Die Textur Slate und die Textur Zero verschmelzen in einem sanften Verlauf zu Slate Evo, einer Textur, die das Modell der Duschwanne Areia schmückt. Slate Evo ist eine Hommage an die Wirkung der Meereswellen auf Sand und Felsen, die die Oberfläche aufweichen. So beginnt der Boden der Areia-Duschwanne mit der bekannten Slate-Textur, die nach und nach in die Zero-Textur übergeht, bis sie ein Gitter aus abgerundeten Winkeln erreicht und sich in die sanfte Neigung der Wanne einfügt.

Halo Slate

Ein eleganter Rahmen verläuft um einen Teil des Umfangs der Halo Slate Halbrahmen-Duschwanne und verbirgt ein längliches Gitter, das große Wassermengen ableiten kann. Die Wanne wird von der Textur Slate begleitet, die ihr eine zusätzliche Nüchternheit verleiht, während der Tropfen des Rahmens eine Zero-Textur ist. Kleine Details, die einen Unterschied machen.

Unic Slate

Der Art-Déco-Stil der 1920er Jahre wird in der maßgefertigten Duschwanne Unic Slate wiederbelebt. Ein eleganter Bogen mit sanften Schrägen umrahmt die Duschwanne, in der sich auch ein Gitter befindet, ebenfalls in organischen Formen, das noch mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bietet, da Acquabella die Wahl zwischen drei verschiedenen Gittermodellen bietet: Deco, Dune und Drop.

Halb freistehende Badewanne: die Lösung für kleine Bäder

Die Acquawhite-Kollektion von Acquabella wurde um die neue Halbeinbaubadewanne Voss erweitert. Diese weiße Soft-Touch-Badewanne verbreitert sich nach oben hin und bietet so außergewöhnlichen Komfort. Am Sockel wird ein Wannenstreifen verengt, so dass aus den kleinen Details ein originelles Design entsteht.

Die halb versenkte Badewanne ist die Lösung für jene Bäder, in denen der Einbau einer freistehenden Badewanne aus Platz- oder Verteilungsgründen nicht möglich ist.

Original-Waschbecken mit Harz- und Mineralfüllung

Das Waschbecken ist nach der Dusch- oder Badewanne das wichtigste Element im Badezimmer, da es gut sichtbar ist. Acquabella bietet für diesen Raum zwei Optionen an, eine eher klassische und eine eher moderne.

Hohes Waschbecken Delia Zero

Ein modernes Design, das an das antike Griechenland erinnert, übernimmt das hohe Waschbecken Delia Zero. Es handelt sich um ein Semitotem, das an der Wand aufgehängt, an einer modernen Metallstruktur für das Waschbecken oder an einem Badezimmerschrank befestigt werden kann. Seine Basis wird von Wellen gebildet, die das tiefe Waschbecken stützen. Alles in der Textur Zero und in mehr als 2000 Farben erhältlich.

Totem Icon Slate

Acquabella präsentiert das erste freistehende Waschbecken aus Akron® auf dem Markt. Ein skulpturaler Sockel, der mit der Textur Slate bedeckt ist, der sich an der Basis verjüngt und einen kleinen Bogen mit der Textur Zero zeichnet.

Dieses freistehende Waschbecken ist halb freistehend und muss an der Wand montiert werden. Es bietet Platz für die Armaturen, die in das Waschbecken aus Harz eingelassen sind.

Vervollständigen Sie Ihr Badezimmer mit den neuen Produkten von Acquabella

Neben den Kernprodukten der spanischen Marke, wie Duschwannen, Badewannen, Paneelen, Waschbecken und Waschtischen, bietet Acquabella auch Accessoires zur Vervollständigung des Badezimmers an.

Wenn es etwas gibt, das in einem Badezimmer nützlich ist, dann sind es Badezimmermöbel. Artic ist ein modulares Badmöbel, das unendlich viele Kombinationen ermöglicht. Er verfügt über eine Schublade mit reichlich Stauraum und ist in Ulmenholzoptik oder weiß lackiert erhältlich. Darauf kann ein One-, Integra- oder Infinity-Waschtisch installiert werden.

Die Waschbeckenstruktur Delia ist eine weitere neue Ergänzung von Acquabella, die für das gleichnamige Waschbecken entwickelt wurde. Das hohe Waschbecken Delia wird damit wie ein Museumsstück gestützt und erhält dank der Akron®-Ablage an seinem Sockel einen modernen, eleganten und praktischen Touch.

Mit all diesen Produkten sieht Acquabella einem Jahr 2023 voller neuer Herausforderungen und mit einem immer umfangreicheren Katalog entgegen, ohne dabei die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen zu vergessen, die dank der kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, denen die Marke unterworfen ist, gestärkt wird.

Besuchen Sie die Website www.acquabella.com und genießen Sie die Erfahrung, Ihr Badezimmer grenzenlos zu personalisieren.

