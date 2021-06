Pressemeldung

Wenngleich 2021 unter anderen, nicht zuletzt finanziellen Vorzeichen steht: Am Tag des Bades wird seitens der VDS und der sie unterstützenden Industriefirmen nicht gerüttelt. Schließlich ist die Rolle des privaten Bades wichtiger denn je – sei es als Oase der Regeneration und Entspannung, sei es zur Gesundheitsvorsorge oder sei es als sicherer und zugleich komfortabler Wohnraum für alle.

Gefeiert und dabei in allen Belangen kompetent informiert wird am 18. September in den ständigen Ausstellungen der Badprofis. Wenn die Voraussagen zur Pandemie-Entwicklung stimmen, dann dürfte vielerorts wohl ein „Hallo, wie schön Sie wieder bei uns persönlich zu treffen“ erklingen. Ideelle Unterstützung erfährt die Veranstaltung abermals von der deutschen Schwimm-Ikone und Badbotschafterin Franziska van Almsick.

Tag des Bades 2021 geht mit „Willkommen Wohlgefühl“ an den Start

Den Kopf aus, das Wasser an – und ausgiebig entspannen: Die zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau schöpft ebenfalls nach diesem Prinzip neue Energie. Und viele Menschen tun es ihr gleich. Denn das eigene Badezimmer wird längst nicht mehr funktional gesehen, sondern der Aufenthalt darin macht etwas mit einem; Wohlgefühl gibt sich ein Stelldichein. Genau deshalb heißt das diesjährige Motto des Tag des Bades „Willkommen Wohlgefühl“. Die Nähe zur Vorjahres-Kampagne in Wort und Bild ist dabei ganz bewusst gewählt, um das Badezimmer als Synonym für Wohlgefühl noch fester in den Köpfen aller zu verankern.

Neu ist, dass private Bauverantwortliche Wohlgefühl zunehmend mit einer nachhaltigen Einrichtung verbinden. Dem trägt die veranstaltende VDS innerhalb der Aktionsmittel in der Musterpresseinformation Rechnung. Eine Alternativ-Kampagne steht aufgrund der Konzentration der Mittel nicht mehr zur Verfügung. „Mit der Entscheidung für ‚Willkommen Wohlgefühl‘ decken wir jedoch sehr viele Einzelthemen ab und gehen daher von einer hohen Identifikation aus, sowohl bei den Einladenden als auch bei den Gästen“, heißt es dazu aus der Bonner Geschäftsstelle.

Downloadlinks für Marktpartner zu den Aktionsmitteln

Wie gewohnt lassen sich die kostenlosen Aktionsmittel für die Eigenproduktion im Rahmen des individuellen Veranstaltungs-Marketings ausschließlich in den internen Bereichen von DG Haustechnik und ZVSHK herunterladen. Bei Fragen kann man sich an die VDS wenden – am besten mit dem vorbereiteten Kontaktformular. In dem Zusammenhang wichtig: Um in die internen Bereiche von DGH und ZVSHK zu kommen, wird das persönliche Login benötigt.

Aktionsmittel für Teilnehmer*innen aus dem Fachgroßhandel gibt es unter

https://intern.dghaustechnik.de/dgh/

https://www.zvshk.de/tagdesbades2021/

Umfang der kostenlosen Aktionsmittel zum Tag des Bades 2021

Zu den Aktionsmitteln gehören

Print: Poster A2, Anzeige 90×135 mm 4c, Anzeige 90×135 mm sw

Poster A2, Anzeige 90×135 mm 4c, Anzeige 90×135 mm sw Internet: Full-Banner 468×60 px, Medium rectangle 300×250 px

Full-Banner 468×60 px, Medium rectangle 300×250 px Tag des Bades-Logo in verschiedenen Formaten (jpg, eps, png, ai) – jeweils mit tagdesbades.de- oder gutesbad.de-Hinweis zur freien Wahl

in verschiedenen Formaten (jpg, eps, png, ai) – jeweils mit tagdesbades.de- oder gutesbad.de-Hinweis zur freien Wahl Zur Weitergabe an Printmedien (bei Anfragen oder auch im Zusammenhang mit einer Anzeigenschaltung): Musterpresseinformation (neuer Text!) zur Individualisierung mit Fotobogen und 5 Farbfotos (neue Motive!), drei davon mit dem „Tag des Bades“-Logo; bitte bei Verwendung die genannte Fotoquelle angeben.

Bestell-Broschüren als Werbegeschenk

Die beliebten VDS-Broschüren haben sich nunmehr seit vielen Jahren als Werbegeschenk mit hohem Nutzwert bewährt. Sie lassen sich mit dem VORBEREITETEN BESTELLFORMULAR! bei der VDS-Geschäftsstelle anfordern. Informationen zu den Broschüren selbst finden Sie im Werbemittel-Bereich.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Begleitet wird der Tag des Bades nach wie vor durch die überregionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VDS. Zusätzlich zu den zahlreichen Print-Aktivitäten im Vorfeld der Veranstaltung kommunizieren bzw. bewerben www.gutesbad.de als zentrale Informationsplattform und www.tagdesbades.de als reine Kampagnenseite das Event ganzjährig.

Falls noch nicht geschehen: Lesen Sie ebenfalls unsere Empfehlungen, Ideen und Tipps rund um das Thema „Social Media für das gute Bad vom Profi“. An deren Ende wartet eine pdf-Datei auf den Download. Gerade in den letzten Monaten sind viele Betriebe auf Instagram aktiv geworden und dabei richtig fantasievoll. Daumen hoch von uns an dieser Stelle!!!

DAS TEAM DER VDS WÜNSCHT GUTES GELINGEN! BLEIBEN SIE GESUND!