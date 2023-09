Gesteigertes Interesse am Tag des Bades quer durch die Branche

Die VDS zieht ein positives Resümee: Die Teilnahmebereitschaft im Fachhandwerk und im Handel hat gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich angezogen. Neben vielen einzelnen Badstudios und Handwerksbetrieben nahm auch der Großhandel den Aktionstag am 16.09.2023 zum Anlass, das Augenmerk der Konsumenten auf das Thema Bad & Nachhaltigkeit zu lenken. So öffnete die Wiedemann-Gruppe am Tag des Bades an 16 Standorten ihre Ausstellungen. Die GC-Gruppe nahm den Tag des Bades zum Anlass, in den Elements-Ausstellungen die Themen Familienbad und Nachhaltigkeit zu promoten. Auch von der Handwerkerkooperation bad & heizung AG nahmen viele der 80 Fachbetriebe teil. „Der Tag des Bades ist kein Selbstläufer. Wer aber in seiner Region für einen Besuch in der Ausstellung wirbt, der wird auch mit Aufträgen und Anfragen belohnt. Das hat die erfolgreiche Teilnahme von bad & heizung Wübbelt gezeigt“, bewertet bad & heizung-Vorstand Dirk Schlattmann die jährliche VDS-Initiative, und fügt hinzu: „In Anbetracht allgemein rückläufigen Interesses für Badsanierungen lohnt es sich doppelt, derartige zentral organisierte Aktionen zu nutzen.“

Regionales Marketing: Positive Impulse realisieren

Die Wübbelt GmbH in Bottrop-Kirchhellen hat die Aktion durch Anzeigenschaltung in lokalen Medien unterstützt. Für Geschäftsführer Sebastian Wübbelt ging die Rechnung auf: „Wir können ganz klar sagen, dass wir mehr Besuch an einem Samstag haben als sonst. Das führen wir eindeutig auf den Tag des Bades und unsere Werbung zurück. Für uns ist das eine gute Sache, und wir machen auch sicher nächstes Jahr wieder mit.“ Bottrop war der erste Halt von VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann auf seiner Tour am Tag des Bades. Er besuchte Betriebe vom Ruhrgebiet bis ins Sauerland, um Eindrücke und Feedback zu sammeln. Manche Ausstellungen öffneten ihre Türen sogar ausnahmsweise am Samstag und konnten Kontakte zu potenziellen Neukunden knüpfen. Bernhard Schneider, dessen „Badkino“ in Lennestadt auf Virtual Reality-Präsentationen der Badplanungen spezialisiert ist, verweist auf gesteigerte Besucherzahlen und konkrete Beratungstermine mit hohem Umsetzungspotenzial: „Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal beim Tag des Bades mitgemacht, und das hat sich eindeutig gelohnt. Wir sind nächstes Jahr deshalb wieder dabei.“ Auch der diesjährige thematische Fokus inklusive der entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen kam beim Handwerk gut an: „Das Thema Nachhaltigkeit wird zunehmend wichtig. Und wir können auch gut an das Thema andocken, da einige der größten deutschen Sanitärhersteller wie burgbad, Viega oder Dornbracht hier in der Region ansässig sind. Darauf achten mittlerweile viele unserer Kunden und Kundinnen, und entsprechend ist das auch ein super Verkaufsargument“, bestätigte etwa Marc Bürger (Die Badgestalter, Eslohe).

Themenkomplex Nachhaltigkeit und Spareffekte im Bad sorgte für großes Medieninteresse

Das diesjährige Motto „So geht Nachhaltigkeit im Badezimmer“ nahm einen der wichtigsten Trends der Weltleitmesse ISH 2023 auf und lockte etliche potenzielle Badbauer und -sanierer in die Ausstellungen – nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil es mit Themen wie „Spareffekte durch neue Produkte“ und „Update durch Teilsanierung“ verknüpft werden kann. Ressourcen- und Kostensparen sind aktuell angesagt und gehen beim Thema Nachhaltigkeit im Bad Hand in Hand. Diese Argumentation zieht sich durch sämtliche Kommunikations-Tools, mit denen die VDS den Tag des Bades begleitet hat, und hat in Fach- und Endverbrauchermedien sowie durch Aufnahme in eine dpa-Meldung für außergewöhnliche Medienresonanz gesorgt, von der der Tag des Bades profitiert hat.

Das Themen-Bündel ist der Zeit angemessen, unterstreicht VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann. Es gehe darum, mit dem Tag des Bades einen Anlass zur Kommunikation solcher Zusammenhänge und zur Promotion des Bades als Lebensraum zu schaffen – in diesem Fall als nachhaltiger Lebensraum. „Auch wenn wir keine Evaluierung von Effekten unseres Aktionstages realisieren können, so bestätigen uns doch die im Handel und Handwerk gesammelten Stimmen darin, dass wir mit der Kombination der Themen Nachhaltigkeit und Spareffekte goldrichtig lagen. Wir haben das Thema Bad in der Öffentlichkeit prominent positionieren und gleichzeitig für unsere nachhaltige Branche werben können. Zudem hat der Tag des Bades 2023 unseren Betrieben zusätzlichen Umsatz gebracht. Darauf können alle Branchenpartner aufbauen“, empfiehlt Wischmann.

Tag des Bades sorgt für öffentliche Aufmerksamkeit

Der Tag des Bades 2023 zeigt, wie erfolgreich Fachhandwerk und Industrie gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit im Badezimmer werben können. Die gute Resonanz bestätige zudem, dass es sich gelohnt habe, über die letzten Jahre am Tag des Bades festzuhalten, bewertet Thilo Pahl, Geschäftsführer der Bette GmbH und Vorstandsvorsitzender der VDS, die diesjährige Performance der VDS-Initiative. „An der bundesweiten Berichterstattung in vielen Medien können wir festmachen, dass der Tag des Bades zu einer echten Größe in der öffentlichen Wahrnehmung geworden ist. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich am Tag des Bades beim Lesen der Samstagszeitung so viel über schöne Bäder und die zugehörigen Trends lesen kann.“ Der nächste Tag des Bades findet wieder am dritten Samstag im September statt: am 21.09.2024.