Der letztjährige Aktionstag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Bauherren in die Badstudios des Handwerks und in die Ausstellungen des Großhandels. In diesem Jahr findet die bundesweite Promotion-Aktion bereits zum 19. Mal statt. Die Branche sollte sich den 21. September 2024 schon mal vormerken. Unter dem diesjährigen Motto „Easy Bathroom“ werden der einfache Weg zum neuen Bad und die Erleichterungen durch ein altersgerechte Badplanung in den Mittelpunkt gestellt.

„Die größte Stärke vom Tag des Bades ist seine breite Basis bei Handel, Handwerk und Herstellern“, so Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) e.V. „Wenn alle an einem Strang ziehen, gewinnen wir auch die Aufmerksamkeit des Endkunden für unsere Themen. Das ist unser Ziel.“ 2024 ruft die VDS mit ihren Markenherstellern, den Fachausstellungen des Großhandels und dem SHK-Fachhandwerk zum neunzehnten Mal den Tag des Bades aus. Am Samstag, 21. September wird er bundesweit in den Ausstellungen der Badprofis gefeiert. „Der Tag des Bades 2023 hat gezeigt, wie stark der dreistufige Vertriebsweg sein kann, wenn alle Marktteilnehmer sich auf ein Datum einigen. Die VDS sorgt dabei lediglich für den Rahmen. Viel wichtiger für den Erfolg ist das individuelle Engagement der Badstudios des Handwerks und der Ausstellungen des Großhandels, die von der Strahlkraft des deutschlandweiten Events profitieren wollen“, so Jens J. Wischmann. „Die Teilnehmer vom letzten Jahr haben vom Tag des Bades profitiert und zusätzliche Aufträge gewonnen. Ich sehe keinen Grund, warum das im September 2024 nicht nochmal funktionieren sollte.“

Der Aktionstag Tag des Bades soll den Zugang für Interessierte erleichtern, die sich ein neues Badezimmer wünschen. Am Tag des Bades können sie ganz unverbindlich Kontakt zu SHK-Profis aufnehmen und wichtige Eindrücke und Informationen sammeln.

Themenschwerpunkt 2024: Easy Bathroom – das Leben leichter machen

„Der Begriff ‚Easy Bathroom‘ ist doppelt aufgeladen“, so Jens J. Wischmann über das diesjährige Motto. „Es geht nicht nur um einen einfachen Weg zum neuen Bad, sondern auch um den Komfort, mit dem ein gut geplantes und ausgestattetes Badezimmer den Alltag erleichtern kann – insbesondere im Alter. Damit sprechen wir auch einkommensstarke Bauherren an, die ihr Badezimmer komfortabel und altersgerecht gestalten wollen.“

Der Tag des Bades könnte viele private Bauherren dazu motivieren, eine längst fällige Badsanierung in Angriff zu nehmen. In einer von Veränderungen und Unsicherheiten bestimmten Konsumstimmung fühlen sich viele von der Komplexität eines Renovations- oder Neubauprojektes abgeschreckt. Fragen nach technischen Standards, Normen, Ausstattungsoptionen, Design- und Stilentscheidungen sowie unklare Vorstellungen zu Kosten und Realisierung führen dazu, dass Sanierungs- und Neuplanungsprojekte für das Badezimmer hinausgeschoben werden. Bei der Kommunikation zum Tag des Bades wird die VDS die ganzheitliche Badplanung durch die Badstudios des Handwerks und die Ausstellungen des Großhandels in den Vordergrund stellen. Hier erhalten Bauherren alle Dienstleistungen rund um das neue Badzimmer aus einer Hand, wodurch sich der befürchtete Aufwand deutlich reduzieren lässt.

Nachholbedarf: Jedes 4. Badezimmer muss saniert werden

Trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds gilt der deutsche Markt für Sanitärprodukte als Wachstumsmarkt. Nach Schätzung der VDS müssen in den nächsten Jahren in Deutschland über 10 Millionen private Badezimmer saniert werden. Jedes vierte Badzimmer in Deutschland wartet auf eine Modernisierungsmaßnahme. Neben dem Einsatz von modernen wasser- und energiesparenden Produkten bringt ein modernes und Lifestyle-orientiertes Badezimmer einen Mehrwert beim Komfort und eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Ein Dusch-WC, eine bodenebene Dusche und Lifestyle-orientierte Badmöbel und -keramiken sind begehrte Ausstattungselemente im neuen Badezimmer. Jens J. Wischmann abschließend: „Natürlich wollen wir das ganze Jahr über neue Bäder planen und realisieren, vom Nachhaltigkeits-Trend profitieren und Teilsanierungen umsetzen. Der Tag des Bades soll einen Anlass bieten, das Thema Bad bei den Endkunden positiv ins Bewusstsein zu bringen. Wir laden alle herzlich ein, diese Gelegenheit wahrzunehmen und diesen speziellen Tag für sich und die Branche zu nutzen.“

Die kostenlosen Aktionsmittel für das lokale Veranstaltungs-Marketing können Fachgroßhändler und Fachhandwerker in den internen Bereichen der Websites von DG Haustechnik und ZVSHK für die Eigenproduktion ab dem 03.06.2024 downloaden.