Seit nunmehr über 15 Jahren feiert die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) mit ihren Markenherstellern, den Fachausstellungen des Großhandels und dem SHK Fachhandwerk den Tag des Bades. Dieses Jahr wird er am 17. September stattfinden und bundesweit in den Ausstellungen der Badprofis gefeiert. Die Idee dahinter: Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Vorzüge eines guten Bades zu schärfen – sei es als Oase der Regeneration und Entspannung, sei es zur Gesundheitsvorsorge oder als sicherer und zugleich komfortabler Wohnraum für alle. Gleichzeitig sollen mit dem Aktionstag Barrieren für Interessierte, die sich ein neues Badezimmer wünschen, abgebaut werden. Am Tag des Bades können sie ganz unverbindlich Kontakt zu SHK-Profis aufnehmen.

Tools für teilnehmende Ausstellungen und Betriebe

Für an der Teilnahme interessierte Betriebe und Unternehmen stellt die VDS Aktionsmittel wie das Logo zum Tag des Bades 2022, Kampagnen-Bilder und eine Pressemitteilungs-Vorlage auf der VDS-Webseite zum Herunterladen zur Verfügung. Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VDS, erläutert: „Mit dem Tag des Bades haben wir als Sanitärbranche 2005 eine schöne Initiative ins Leben gerufen, um das Thema Badezimmer öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. Wir laden alle herzlich ein, diese Gelegenheit wahrzunehmen und diesen Tag für sich und die Branche zu nutzen.“



Themenschwerpunkt 2022: Das urbane Wunsch-Badezimmer – klein, aber oho!

Jedes Jahr nimmt der Tag des Bades in seiner Kampagne ein neues spannendes Thema in den Fokus. Dieses Jahr sind es die vielen kleinen Bäder in Deutschland. Denn: Auch wenn das durchschnittliche Badezimmer mit 9,3 qm eine ganz respektable Größe zu haben scheint, sind die meisten Bäder in der Realität doch viel kleiner. Gerade in urbanen Wohnungen fehlt es schlicht an Platz. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach einem attraktiv gestalteten und modern ausgestatteten Bad, das Komfort und eine gewisse Großzügigkeit vermittelt. Das Motto der Kommunikationskampagne zum diesjährigen Tag des Bades lautet daher: „Kleines Bad, aber oho!“.



Renovierungswelle nimmt Anlauf

Vor diesem Hintergrund ist eine sich anbahnende große Renovierungswelle mit spezifischen Anforderungen für kleine Bäder zu erwarten. Die VDS geht auf Basis ihrer Badstudie von 2017 davon aus, dass 17,7 Millionen „Erstbäder“ seit dem Bau bzw. Bezug des Hauses noch nicht renoviert wurden. Ihr Durchschnittsalter liegt laut Selbsteinschätzung der Verbraucher:innen bei fast zwei Jahrzehnten (19,5 Jahre) und ist damit eher noch höher anzusetzen. Noch größer dürfte der Renovierungsbedarf bei den über zwei Millionen Bädern sein, die laut den befragten Endkunden sogar seit mehr als 30 Jahren unverändert sind.



Tag des Bades: Inspirationen zur Gestaltung kleiner wie großer Bäder

Entsprechend hoch ist laut VDS das Renovierungspotential für die Sanitärbranche. Zudem haben viele Verbraucher:innen kaum eine Vorstellung davon, welche Möglichkeiten es für ein schönes und funktionales Update für ihre Bäder selbst auf kleinem Grundriss gibt – etwa durch gut geplanten Stauraum, Spiegelflächen, transparente Materialien oder bodenebene Duschen. Hier können Planer:innen, Badstudios und Fachausstellungen entscheidende Inspiration und Orientierung bieten. Für die Sanitärfachbetriebe und Ausstellungen ergibt sich damit eine gute Ausganslage, bei der sie Verbraucher:innen mit ihrer Expertise und Professionalität überzeugen können. Mit den Badprofis werden Badträume wahr – egal, ob in großen oder kleinen Bädern. Zum Transport dieser Botschaft kann der Tag des Bades 2022 einen guten Anlass bieten.



Zum Tag des Bades laden bundesweit Badstudios des Handwerks und Ausstellungen des Fachgroßhandels zum Besuch ein. Auch einige VDS-Partner und Markenhersteller öffnen ihre Ausstellungen für interessierte Endverbraucher – so zum Beispiel Bette in Delbrück oder Hansgrohe in Schiltach.

Alle Informationen zum Tag des Bades 2022 und den Aktionsmitteln finden Interessierte hier auf der Website der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V.

Die kostenlosen Aktionsmittel für das lokale Veranstaltungs-Marketing können Fachgroßhändler und Fachhandwerker in den internen Bereichen der Websites von DG Haustechnik und ZVSHK für die Eigenproduktion downloaden.

Podcast „Badetag“: Kleine Bäder als Thema zum Tag des Bades 2022

Auch die neue Folge der VDS-Podcast-Reihe „Badetag“ beschäftigt sich mit dem Tag des Bades. In neuer Besetzung unterhalten sich hier Jens J. Wischmann mit Trendexperte und Branchenkenner Frank A. Reinhardt unter anderem über das diesjährige Schwerpunktthema kleine Bäder. Der Podcast richtet sich an interessierte Endkunden, eignet sich aber auch als Einstiegs-Information für die Gastgeber. Sie sind zudem auch eingeladen, den Podcast als Marketing-Tool zu kopieren und auf die eigene Website zu übernehmen – oder einfach nur den Player über die SoMe-Kanäle zu teilen.

