Damit eine Heizungsanlage optimal läuft, ist der hydraulische Abgleich unentbehrlich. Er sorgt dafür, dass alle Gebäudeabschnitte und deren Heizflächen mit der exakt richtigen Wärmemenge versorgt werden. Der TacoSetter Bypass von Taconova – branchenintern oft „TacoSetter“ genannt – ist der beliebte Klassiker unter den Abgleichventilen. Damit lässt sich der Durchfluss direkt einregulieren, anzeigen und absperren.

Das beliebte und verlässliche Original für den statischen hydraulischen Abgleich zeigt die Durchfluss­­menge über eine Skala direkt in einem Bypass-Messkörper der Armatur an. Bereits seit 1985 gehört er zum Taconova Sortiment und ist seitdem ständig weiterentwickelt worden.

Einregulierung im Schnellverfahren

Um den hydraulischen Abgleich schnell und sicher durchzuführen, bieten Abgleichventile wie der TacoSetter Bypass dem Fachhandwerker eine zuverlässige und flexibel einsetzbare Lösung. So lässt sich mit dem TacoSetter der Durchfluss in Rohrleitungsinstallationen im Heizungs- und Kühlbereich direkt und genau einregulieren, anzeigen und absperren. Jeder Fachmann kann damit sofort vor Ort die erforderlichen Wassermengen exakt und bequem einstellen, ohne vorab in Schulungen und teure Messgeräte zu investieren. Das Ventil kann in beliebiger Einbaulage flexibel eingesetzt werden: waagerecht, schräg oder senkrecht. Lediglich der Pfeil für die Durchflussrichtung des Mediums muss beachtet werden.