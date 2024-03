Vier Tage lang ein reges Treiben auf der Messe und vor allem auf dem eigenen Messestand – so hat Alexander Braun, Geschäftsführer, der Taconova GmbH, die SHK Essen erlebt. Deswegen zieht er ein positives Fazit: „Unser Stand war sehr gut besucht: Unsere Kollegen aus Vertrieb und Kundenservice sowie unsere Planer-Berater waren eigentlich immer mit interessierten Besuchern im Gespräch. Auch die Qualität der Kontakte war sehr hoch. Für uns hat sich die Messepräsenz absolut gelohnt, unsere Teilnahme war die richtige Entscheidung.“ Im Zentrum des Messeauftritts standen Produktinnovationen aus der Systemtechnik, mit denen das Unternehmen sein Service- und Technik-Portfolio „TN Comfort System“ zur Planung von effizienter Wärme- und Trinkwasserversorgung erweitert hat. Dazu zählen der Schichtenspeicher TacoTherm Store als neuste Lösung für hocheffiziente Speicherung von Wärmeenergie sowie das Gasthermenaustauschgerät TacoTherm Fresh Nano2, mit dem sich Bestandsbauten ganz unkompliziert auf klimaschonende, kostensparende Wärmequellen zur Trinkwassererwärmung und Heizungsversorgung umrüsten lassen. Daneben konnten Besucher weitere Highlights aus den Bereichen hydraulischer Abgleich, Pumpentechnik, Flächenheizungen und Armaturentechnik kennenlernen. „Nun heißt es: Nach der Messe ist vor der Messe – die IFH/Intherm in Nürnberg steht auch schon vor der Tür und wir freuen uns, unsere Innovationen auch in Süddeutschland einem breiten Publikum präsentieren zu können“, so Alexander Braun.

Unter IFH: Taconova können Interessierte schnell und einfach online einen Termin auf der IFH/Intherm vereinbaren, dazu gibt’s kostenlos einen Eintrittsgutschein für die Messe.