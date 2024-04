Zwei innovative Komponenten ermöglichen zusätzlichen Komfort: Das Abgleich- und Absperrventil TopMeter Plus erleichtert den hydraulischen Abgleich, während das vollintegrierbare Stellantriebsventil TacoDrive die zusätzliche Ventilschnittstelle eliminiert und die Verteilertechnik revolutioniert hat. So lassen sich mit dem TopMeter Plus die Wassermengen präzise und reproduzierbar einstellen. Die Einregulierung ist werkzeuglos und erfordert keinerlei Messgeräte, Diagramme oder Tabellen. Der Stellantrieb TacoDrive ist im Rücklauf montiert und zur Regulierung des Volumenstroms in Verbindung mit einem Raumthermostat konzipiert. Die praktische Steckverbindung erleichtert die Montage und die Raumzonenzuordnung sowie deren Korrektur. Die Kombination von elektrischem Stellantrieb mit dem Verteilerventil erspart außerdem die Einzelmontage separater Stellantriebe und stellt ein ideales Zusammenspiel von Verteilerventil und -antrieb sicher.