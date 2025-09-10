Durch die Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip wird Stagnation vermieden und das Risiko einer kritischen Legionellenkonzentration erheblich minimiert. Die Kaskadierung, also die Parallelschaltung mehrerer einzelner Frischwarmwasserstationen, bietet darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Vorteile: Durch den modularen Aufbau können die Leistungen der Stationen addiert und so die gesamte Zapfleistung erhöht werden. Der Verschleiß ist deutlich geringer da er sich durch den sequenziellen Betrieb gleichmäßig auf alle Stationen verteilt. Zudem lässt sich der Warmwasservolumenstrom deutlich präziser und bedarfsgerechter regeln. Wartungsarbeiten werden erheblich erleichtert, da sie ohne Versorgungsunterbrechung erfolgen – selbst bei Ausfall einer Station können die verbleibenden Stationen den Notbetrieb aufrechterhalten. Das ist insbesondere in Einrichtungen wie Kliniken oder Altenheimen essenziell.



Gerade in gewerblichen Anwendungen werden meist besonders große Schüttleistungen benötigt. Die Lösung: eine Frischwasserkaskade, bei der mehrere Einzelstationen je nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden.

Die Taconova Frischwarmwasserstationen sind besonders leistungsstark. Wird die größte Station, TacoTherm Fresh Peta2 X, als Einzelstation eingesetzt, können bis zu 97 Liter pro Minute bei einer Warmwassertemperatur von 60 °C, einer Speichertemperatur von 70 °C und einer Kaltwassertemperatur von 10 °C produziert werden. Bei einer Kaskadierung erhöht sich die Leistung entsprechend der Anzahl der verwendeten Stationen. Welche und wie viele Modelle zum jeweiligen Projekt passen, wird durch den Trinkwarmwasserbedarf für das Gebäude unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit der Entnahmestellen bestimmt. Bei Bedarf können sogar mehr als fünf Stationen kaskadiert werden, allerdings reicht die 5er-Kaskade für die meisten Anforderungen aus.

Für den Zusammenschluss der Trinkwasserstationen zu einer Kaskade bietet Taconova ein vollständiges Verrohrungsset an. Auf Wunsch können die Stationen zudem über eine Schnittstelle an eine Gebäudeleittechnik angeschlossen werden.



Planungsunterstützung und Beratung inklusive

Wie hoch ist der spezifische Warmwasserbedarf und welche Frischwarmwasserstationen kommt optimalerweise zum Einsatz? Bei Fragen rund um Planung und die passende Technik hilft Taconova mit dem Service- und Technik-Portfolio "TN-Comfort System". Mit den dazugehörigen Segmenten „Plan – Tech – Care“ bieten die erfahrenen Experten Unterstützung in jeder Projektphase. Für eine schnelle und einfache Grob-Auslegung nach SIA-Norm steht darüber hinaus der Taconova Online-Konfigurator zur Verfügung.