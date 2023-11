Oft ist diese aber nicht richtig eingestellt oder überdimensioniert. Gerade in Zeiten steigender Strom- und Gaspreise lohnt sich ein kritischer Profi-Blick auf die Pumpe also mehr denn je. Taconova, führender Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, gibt wertvolle Tipps, wie sich mit der richtigen Pumpeneinstellung effektiv Heizkosten sparen lassen.

Wie dimensioniere ich eine Umwälzpumpe richtig?

Damit die Umwälzpumpe optimal und energieeffizient läuft, ist es in erster Linie wichtig, dass sie die richtige Größe hat. Das heißt, sie sollte immer möglichst genau die Fördermenge und die Förderhöhe, die das jeweilige System benötigt, bereitstellen. Diese Werte sollte der Profi vor der Auswahl der Pumpe möglichst genau berechnen. So lässt sich auch exakt bestimmen, welche Pumpe für das jeweilige Haus die richtige ist. Eine falsch dimensionierte Umwälzpumpe verbraucht unnötig viel Strom, ist teilweise teurer in der Anschaffung und führt möglicherweise zu Problemen, wie Strömungsgeräusche oder eine Unterversorgung, in der Anlage. Neben der hohen Effizienz bieten neue, elektronisch geregelte Pumpen eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, um sie optimal an das zu versorgende System anzupassen. Die Leistungsregelung übernimmt die Elektronik automatisch und passt sich damit an die veränderten Betriebsbedingungen an.

Wie positioniere ich die Umwälzpumpe korrekt?

Ebenso wichtig: Die Einbauposition der Umwälzpumpe. Umwälzpumpen dürfen sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden. Wichtig ist, dass die Welle waagerecht ausgerichtet ist und saugseitig so nah wie möglich am Membranausdehnungsgefäß positioniert wird. Wäre die Umwälzpumpe druckseitig zum Membranausdehnungsgefäß positioniert, würde dieses einen Teil des Drucks aufnehmen und die Heizungsanlage wäre dann im Betrieb einem geringeren Druck ausgesetzt als im Füllzustand. Mögliche Folge: Luft kann in die Anlage dringen, speziell beim Wiedereinschalten nach der Sommerpause.

Welche weiteren Maßnahmen zur optimalen Einstellung der Umwälzpumpe ergriffen werden können, erfahren Sie in Teil 2.

Informationen zu den Heizungsumwälzpumpen von Taconova finden Sie hier.