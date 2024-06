Der TacoSetter Bypass – branchenintern als „TacoSetter“ bekannt – ist der Klassiker unter den Abgleichventilen. Das beliebte und verlässliche Original für den statischen hydraulischen Abgleich von Taconova zeigt die Durchfluss­­menge über eine Skala direkt in einem Bypass-Messkörper oder in der Armatur an. Bereits seit 1985 gehört er zum Taconova Sortiment und ist seitdem ständig weiterentwickelt worden.

Um den hydraulischen Abgleich schnell und sicher durchzuführen, bieten Abgleichventile wie der TacoSetter Bypass dem Fachhandwerker eine zuverlässige und flexibel einsetzbare Lösung. So lässt sich mit dem TacoSetter der Durchfluss in Rohrleitungsinstallationen im Heizungs- und Kühlbereich direkt und genau einregulieren, anzeigen und absperren. Jeder Fachmann kann damit sofort vor Ort die erforderlichen Wassermengen exakt und bequem einstellen, ohne vorab in Schulungen und teure Messgeräte zu investieren. Das Ventil kann in beliebiger Einbaulage flexibel eingesetzt werden: waagerecht, schräg oder senkrecht. Nur der Pfeil für die Durchflussrichtung des Mediums muss beachtet werden.