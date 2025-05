Der vielseitige Allrounder TacoFlow 3 Duo Hybrid mit Adapt-Funktion, internem, externem oder Hybrid-Steuermodus gewährleistet eine optimale Leistung in einer Vielzahl von Installationen. Bilder: Taconova Group AG

Mit der neuen Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo Hybrid bringt Taconova ein echtes Allroundtalent auf den Markt. Als Mitglied der neuen Pumpengeneration TacoFlow3 verbindet sie kompakte Bauweise, leistungsstarke Technologie sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Steuerungsmodi, um den steigenden Anforderungen moderner Heiz- und Solarsysteme gerecht zu werden.

Die neue Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo Hybrid für Heiz- und Solaranlagen eröffnet Fachhandwerkern zahlreiche Anwendungs- und Steuerungsmöglichkeiten: Sie vereint maximale Kompaktheit, Effizienz und Flexibilität, sodass sie praktisch in jedes Heiz- oder Solarsystem integriert werden kann – bis hin zu einer Förderhöhe von 8,5 Metern. Sie ist wahlweise für interne, externe oder hybride Steuerung konzipiert, wodurch ein hocheffizienter, flexibler und bedarfsgerechter Betrieb sichergestellt wird.

Das „Schweizer Taschenmesser“ unter den Umwälzpumpen

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten, maximale Flexibilität und noch geringerer Installationsaufwand: Das schlanke Design von TacoSmart ermöglicht eine flexible Kabelführung für eine passgenaue Integration in engen Räumen. Neben den Standard-Kontrollmodi (Min-Max, Proportionaldruck, Konstantdruck) verfügt TacoFlow3 Duo Hybrid zudem über die Einstellfunktionen TacoAdapt sowie PWM für Heiz- und Solarprofile, um den unterschiedlichsten Anforderungen in modernen hydraulischen Systemen gerecht zu werden. So steuert die vielseitige Umwälzpumpe mühelos den Durchfluss in nahezu jedem Hydroniksystem. Dank Taco-Technologie der dritten Generation lässt sie sich nahtlos in verschiedene Installationen integrieren, von Heizkörpern und Fußbodenheizungen bis hin zu Wärmeübergabestationen und thermischen Solarsystemen mit PWM-Regelung. „Für Fachhandwerker bedeutet das eine Lösung, die immer passt, die stets im Auto dabei sein sollte und die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Egal, auf welche Bauanforderungen der Installateur vor Ort trifft, er kann sicher sein, dass er mit der TacoFlow3 Duo Hybrid optimal vorbereitet ist, um einen Auftrag in einem Rutsch zu erledigen“, fasst Produktmanager Dimosthenis Rizos zusammen.