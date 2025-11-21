Taconova: So einfach funktioniert der Austausch von TopMeter Sichtgläsern
Das TopMeter Abgleichventil ist die erste Wahl zum Einregulieren von Verteilersystemen. Der Durchfluss von Heiz- und Kühlkreisen kann direkt auf dem Vor- oder Rücklaufbalken einreguliert, angezeigt und abgesperrt werden. Beim TopMeter Supply ist außerdem die zuletzt eingestellte Durchflussmenge beim roten Memoryring ablesbar. Beim TopMeter Plus ist diese durch einen zusätzlichen Anschlagring reproduzierbar. Weitere Produkte für eine effiziente und zuverlässige Flächenheizung präsentiert Taconova auf seiner Website.