Das TopMeter Plus Abgleichventil verfügt über eine integrierte Memory-Funktion, bei der auch nach dem Absperren die zuletzt eingestellte Durchflussmenge reproduzierbar ist.

Gerade jetzt in der Heizsaison ist es wichtig, den Heizkreisverteiler in Schuss zu halten. Andrin Stump, Head of Innovation and Product Development bei Taconova, zeigt im Video Schritt für Schritt, wie der Austausch der Sichtgläser bei einem Rücklauf-Topmeter funktioniert und erklärt, warum es wichtig ist, die Durchflüsse in den Heizkreisen richtig abzulesen.

Das TopMeter Abgleichventil ist die erste Wahl zum Einregulieren von Verteilersystemen. Der Durchfluss von Heiz- und Kühlkreisen kann direkt auf dem Vor- oder Rücklaufbalken einreguliert, angezeigt und abgesperrt werden. Beim TopMeter Supply ist außerdem die zuletzt eingestellte Durchflussmenge beim roten Memoryring ablesbar. Beim TopMeter Plus ist diese durch einen zusätzlichen Anschlagring reproduzierbar. Weitere Produkte für eine effiziente und zuverlässige Flächenheizung präsentiert Taconova auf seiner Website.