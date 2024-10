Zuverlässige Heizwärmeverteilung, gradgenaues Warmwasser und bedarfsgerechte Energiekostenabrechnung: Die Wohnungsübergabestationen der Serie TacoTherm Dual ermöglichen die dezentrale und hygienische Trinkwassererwärmung in Wohnbauten, Hotels und Industriegebäuden. Highlight der Serie: TacoTherm Dual Piko Smart Hybrid von Taconova ist das erstes smarte, vollelektronisch gesteuerte Hybridgerät mit Schnittstelle für die Einbindung in die Gebäudeautomation auf dem Markt. Damit bietet es echten Mehrwert und Komfortgewinn für Planer, Investoren, Installateure und Endkunden.

TacoTherm Dual Piko Smart Hybrid wurde speziell für die Niedertemperatur-Wärmeerzeugung konzipiert und regelt elektronisch zuverlässig die dezentrale Trinkwassererwärmung sowie wohnungsweise Heizwärmeverteilung in Gebäuden im Durchflussprinzip. Mit einer Bautiefe von 11 cm ist die Station das Hybridgerät mit der geringsten Bautiefe auf dem Markt und lässt sich so in sämtliche Einbausituationen integrieren. Ob als einzelnes Frischwarmwassermodul oder als Kombistation – die verschiedenen hydraulischen und elektronischen Komponenten der TacoTherm Dual Piko Smart Hybrid bieten Planern und Installateuren flexible Kombinationsmöglichkeiten und lassen sich dank Vorkonfektionierung unkompliziert montieren. Als eine der ersten Hybridstationen lässt sich das Gerät per Modbus-Anschluss einfach in bestehende Gebäudemanagementsysteme integrieren.