Kompakt, robust und leistungsstark: Die bewährten Umwälzpumpen von Taconova zeichnen sich insbesondere durch ihren hohen technischen Standard, überzeugende Effizienz und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Getreu dem Unternehmens-Motto „comfort solutions“ möchte Taconova seinen Partnern aus Handwerk, Handel und Industrie auch in diesem Kompetenzfeld die tägliche Arbeit erleichtern und hat deshalb für unterschiedlichste Anwendungsbereiche eine passende, einfach zu installierende Umwälzpumpe im Sortiment – von der klassischen Heizung über Solarthermie bis hin zur Warmwasserzirkulation.

TacoFlow3 Max Pro jetzt mit energiesparender Nacht- und Urlaubsfunktion

Im Heiz- und Kühlbereich decken die bewährten Nassläufer-Umwälzpumpen TacoFlow3 Max und TacoFlow3 Max Pro ein großes Leistungsspektrum ab. Dank ihres Permanentmagnet-Synchronmotors, der einen besonders leisen Betrieb gewährleistet, sind beide Modelle auch für kommerzielle Applikationen geeignet. TacoFlow3 Max und TacoFlow3 Max Pro können für Volumenströme von bis zu 12 m³/h eingesetzt werden und erreichen eine Förderhöhe von 10,4 m. Beide Modelle decken einen Temperaturbereich von -10 °C bis 110 °C ab, sodass sie sowohl zur Heizung und Kühlung als auch in Solaranwendungen zum Einsatz kommen. Mittels eines Anschlusssteckers lassen sich die Pumpen kabelseitig einfach und sicher installieren. Da der Stecker für das komplette Taconova Pumpensortiment identisch ist, wird außerdem der Austausch der Umwälzpumpe erheblich erleichtert. Die TacoFlow3 Max Pro wartet gegenüber der Standard-Version mit einem weiteren Modus und zusätzlichen Funktionen auf: Die gewünschte Minimal- und Maximalgeschwindigkeit lassen sich stufenlos einstellen und statt jeweils zwei können fünf Proportionaldruck- und Konstantdruckkurven ausgewählt werden.

Um die Arbeitsweise der Pumpen noch ressourcenschonender zu gestalten, hat Taconova die TacoFlow3 Max Pro mit energiesparenden Features ausgestattet: einer Nacht- sowie einer Urlaubsfunktion. Erstere lässt sich bei der Installation der Pumpe durch den Heizungsbauer ganz einfach per Knopfdruck dauerhaft einstellen. Misst die Pumpe einen Temperaturabfall des Heizungswassers von 15 bis 20°C innerhalb von zwei Stunden, aktiviert sie automatisch die Nachtabsenkfunktion. Bei einem Temperaturanstieg des Heizungswassers schaltet die Pumpe automatisch wieder in die vorherige Einstellung zurück. Die maximale Betriebszeit der Nachtabsenkfunktion beträgt zehn Stunden, anschließend wechselt sie automatisch in den Ursprungsmodus. Für weitere Energieeinsparung sorgt die Urlaubsfunktion, die der Endnutzer selbst bei Bedarf per Knopfdruck aktivieren kann. Diese eignet sich, um in den wärmeren Monaten des Jahres Strom zu sparen. Die Pumpe wird dabei ausgeschaltet, nur die Elektronik ist weiterhin in Funktion. Um ein Festsetzen der Pumpe durch Ablagerungen im Heizungswasser zu vermeiden, wird die Pumpe in diesem Modus stündlich automatisch für eine Minute auf minimaler Drehzahl eingeschaltet. Sämtliche Einstellungen und Betriebsdaten werden bequem auf dem aktuell nochmals erweiterten LED-Farbdisplay angezeigt, was die Installation, Bedienung und Wartung der Pumpe für den Fachhandwerker erheblich erleichtert.

Umwälzpumpe mit vielen intelligenten Features: TacoFlow2

Mit TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT und TacoFlow2 eLink gliedert Taconova das Umwälzpumpensortiment für Heizungen in drei Kategorien. Ausgestattet sind alle mit modernsten Permanentmagnet-Synchronmotoren, die für einen sehr leisen und sicheren Betrieb sorgen, und vielseitigsten Einstellmöglichkeiten und -funktionen. Zudem unterstützt die quadratische Bauweise die automatische Erkennung von Luft in der Anlage, während AutoUnlock, die automatische Anti-Blockier-Funktion, durch Vibrationen festgesetzte Schmutzpartikel in den Pumpen löst. Mit der TacoADAPT-Funktion wird alle 30 Minuten die jeweilige Auslastung der Pumpen abgespeichert und ihre Drehzahl automatisch an die Umgebungsbedingungen angepasst. Gut lesbare LED-Anzeigen geben klare Auskunft über den jeweiligen Betriebszustand der Pumpen, die übrigens zu den kleinsten und kompaktesten auf dem Markt gehören. Alle Modelle zeichnen sich zudem mit fünf Jahren Garantie aus.

Bei der TacoFlow2 eLink besteht zusätzlich zu den TacoADAPT-Funktionen die Möglichkeit, die Pumpeneinstellungen drahtlos über Smart-Geräte (Mobile oder Tablet) vorzunehmen. Über die eLink App sind zusätzliche, noch feinere Einstellungen möglich und die gewählten Einstellungen können gespeichert und protokolliert werden. Via Bluetooth lässt sich die Pumpe mit der grafisch ansprechenden und intuitiv bedienbaren App verbinden und macht dem Fachhandwerker die Arbeit besonders komfortabel. Steuern, ablesen, aufschlüsseln, protokollieren, speichern, e-mailen – diese und noch viele weitere Arbeitsschritte können so bequem drahtlos durchgeführt werden. Wie alle Taconova Umwälzpumpen zeichnet sich auch die TacoFlow2 eLink durch einen sicheren, zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb aus. Dank der doppelten Isolierung ist eine Erdung überflüssig, die AutoUnlock-Funktion sowie die automatische Entlüftungsfunktion sorgen für zusätzliche Sicherheit. Mit einer Förderhöhe von 6 m, einem maximalen Volumenstrom von 3,5 m³/h und einem Temperaturbereich von 2 °C bis 110 °C kommt die TacoFlow2 eLink in Ein- und Zweirohrheizungen, Fußbodenheizungen sowie in Solaranlagen zum Einsatz. Die Vorteile der TacoFlow2 eLink sind in einem Video unter www.taconova.com/de/elink/ für Interessierte zusammengefasst und jederzeit abrufbar. Unter diesem Link ist auch der Download der kostenlosen App mit Demoversion möglich.