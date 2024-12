Taconova, einer der führenden Hersteller von hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 mit gelungenen Messeauftritten, einer Werkserweiterung und innovativen Produktneuheiten zurück. „Im Namen von Taconova bedanke ich mich bei allen Kunden und Geschäftspartnern herzlich für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Produkte“, so Geschäftsführer Alexander Braun. „Wir wünschen frohe Weihnachten und freuen uns auf weitere Geschäftserfolge im neuen Jahr.“

Mit gleich zwei der wichtigsten SHK-Fachmessen startete Taconova im vergangenen März und April in das Geschäftsjahr 2024. Auf der SHK in Essen und der IFH/Intherm in Nürnberg präsentierte das Unternehmen seine neuesten Produkthighlights aus dem Bereich Systemtechnik. Der Schichtenpufferspeicher TacoTherm Store überzeugte das Fachpublikum als klimaschonendes Multitalent für energieeffizientes Wärmemanagement. Die zweite Messeneuheit, die ebenfalls ganz im Zeichen von Energieeffizienz und Ressourcenschonung stand, war das Gasthermenaustauschgerät TacoTherm Fresh Nano2: Damit kann eine dezentrale Wärme- und Trinkwarmwasserversorgung mit veralteten Gasetagenheizungen ohne große Umbaumaßnahmen in den Wohnungen auf eine zeitgemäße zentrale Wärmeversorgung umgestellt werden.

Weiterer Meilenstein im Jahr 2024 war die Eröffnung des neuen Werks im tschechischen Boršov, mit dem Taconova aufgrund von gesteigerter Nachfrage seine Produktionskapazitäten erweiterte. „Die neue Produktionsstätte setzt auf erneuerbare Energien und ermöglicht kürzere Transportwege für den europäischen Markt“, erläutert Alexander Braun. „Wir freuen uns, damit unsere Marktposition in Europa weiter zu stärken und ein langfristiges Wachstum zu gewähren.“ Ebenso ambitioniert soll es im neuen Jahr weitergehen: Auf der Weltleitmesse ISH im März 2025 wird Taconova mit TacoFlow 3 die neueste Generation an Umwälzpumpen vorstellen. „Unsere Kunden und Geschäftspartner dürfen bereits jetzt gespannt sein“, so Braun. „Bis dahin wünscht Taconova allen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr!“