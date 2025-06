Taconova hat seine Systempumpengruppe optimiert: TacoHeat Smart sorgt mit vier Modellen für eine bedarfsangepasste Wärmeversorgung und spürbare Energieeinsparungen – bei gleichzeitig verringerter Geräuschlast. Bilder: Taconova Group AG

Mit der Systempumpengruppe TacoHeat Smart optimiert Taconova sein Sortiment an effizienten und bedarfsorientierten Lösungen für die Heiztechnik. Die neue Produktreihe wartet mit vier verschiedenen Modellen für unterschiedliche Einsatzbereiche auf und sorgt dank integriertem Regler für eine bedarfsangepasste Wärmeversorgung und spürbare Energieeinsparungen – bei gleichzeitig verringerter Geräuschlast.

Die TacoHeat Smart Systempumpengruppe wurde als Schnittstelle zwischen Heizungspufferspeicher und dezentralen Wohnungsübergabestationen entwickelt. Durch die Integration des Reglers TacoControl H1 wird die Wärmeenergie bedarfsgerecht und effizient für die angeschlossenen Wohnungsübergabestationen bereitgestellt. Alle notwendigen Armaturen und Komponenten sind kompakt integriert und vormontiert, was die Installation erheblich vereinfacht. Dank den Absperrungen an der Saug- und Druckseite ist auch die Wartung unkompliziert durchzuführen. Je nach Einsatzbereich bietet die Reihe TacoHeat Smart unterschiedliche Ausstattungen und Dimensionen der Systempumpengruppe: Die Ausführung DN32 von Smart Direct und Smart Mix ist für einen maximalen Heizwasservolumenstrom von 8200 l/h konzipiert, die Varianten DN40 von Smart Direct Twin und Smart Mix Twin mit Doppelpumpe sind für Heizwasservolumenströme bis zu 12000 l/h ausgelegt. Dies macht sie auch ideal für den Einsatz in größeren Wohngebäuden mit vielen Wohnungsübergabestationen, die einen höheren Heizwasserbedarf erfordern. Alle Modelle des Typs Mix sind zudem mit thermischem Mischventil ausgestattet.

Erhebliche Energieeinsparungen durch bedarfsoptimierte Regelung

Das optional eingebaute thermische Mischventil stellt eine konstante Vorlauftemperatur für die angeschlossenen Heizkreise sicher. Der integrierte Regler TacoControl H1, der via Modbus mit den elektronisch betriebenen Wohnungsübergabestationen vernetzt werden kann, überwacht die tatsächlichen Vor- und Rücklauftemperaturen über die bereits vormontierten Fühler und übernimmt die optimale Leistungsansteuerung der Heizkreispumpen. Durch die bedarfsangepasste Leistungsaufnahme der Systempumpengruppe insbesondere im vernetzten Modbus-Betrieb werden Abstrahlungsverluste sowie störende Strömungsgeräusche vermieden, Betriebskosten reduziert und der Anlagenkomfort erhöht. Bei den Systempumpengruppen des Typs Twin in der Doppelpumpenausführung werden diese nur im Bedarfsfall im Parallelbetrieb und wechselseitig angesteuert, was die Leistungsaufnahme der Pumpen auf ein Minimum reduziert.