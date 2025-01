Der NovaMix Value wird hauptsächlich im Sanitärbereich als Regelorgan zur Reduzierung der Brauchwassertemperatur aus Warmwasserspeichern eingesetzt. Möglich sind auch zahlreiche weitere Anwendungen, in denen eine konstante Mischtemperatur gefordert ist.

Das selbsttätige thermostatische Mischventil NovaMix Value sorgt als zentrales Mischorgan für eine konstante Mischwassertemperatur an der Entnahmestelle. Es verfügt über drei regelbare Temperaturbereiche (20 – 50°C, 45 – 65°C, 35 – 70°C) sowie verschiedene Ventildimensionen (DN 15, 20, 25), die eine besonders flexible Nutzung und einen breiten Einsatzbereich ermöglichen. So eignet sich der NovaMix Value für eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im Trinkwasser- als auch im Heizungsbereich. Die speziell entwickelten Rückflussverhinderer erfordern keine zusätzlichen Dichtungen und haben lediglich einen um 0.1 kleineren kvs-Wert als Ventile ohne Rückflussverhinderer.

NovaMix Value – das präzise Mischventil für höchste Anforderungen

Eine weitere Besonderheit ist der Regulierkolben, der auf beiden Seiten mit einer Dichtung ausgestattet ist. Dies sorgt sowohl für Verbrühungsschutz als auch dafür, dass unerwünschte Kaltwasserbeimischungen auf ein Minimum reduziert werden – für eine optimale Ausnutzung der Speichertemperatur. Das Mischventil ist stufenlos einstellbar und zeichnet sich durch eine hohe Regelgenauigkeit aus. Die polierte Oberfläche im Funktionsbereich schützt zusätzlich vor Kalkablagerungen.