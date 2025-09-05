Mit der dritten Generation der Taco-Technologie als Basis und zusätzlichen intelligenten Features ist TacoFlow3 Surface die ideale Lösung für Fußbodenheizungen. In Verbindung mit hydraulischen Abgleichventilen wie dem bewährten TopMeter sorgt die neue Umwälzpumpe für ein perfekt ausbalanciertes Fußbodenheizsystem. Bilder: Taconova Group AG

Mit TacoFlow3 präsentiert Taconova eine neue Umwälzpumpengeneration, die im Vergleich zur Vorgängerserie TacoFlow2 mit noch mehr Effizienz bei noch kompakterer Größe aufwartet. Unterschiedliche Modelle bieten für fast jede Anforderung und vielfältige Anwendungsbereiche die passende Lösung. Optimal zum Einsatz in Fußbodenheizungen ist TacoFlow3 Surface. Die leistungsstarke Umwälzpumpe verbindet alle Funktionen und Leistungen der Standardvariante TacoFlow3 mit einem zusätzlichen Regelmodus für Fußbodenheizsysteme. Sie sorgt für eine optimale Wärmeverteilung bei minimalen Druckverlusten und geringer Geräuschentwicklung – eine hocheffiziente, komfortable Lösung, die langfristig Energieverbrauch und Betriebskosten senkt.

Für eine effiziente Leistung ist TacoFlow3 Surface mit leistungsstarken ECM-Motoren ausgestattet. So gewährleistet die neue Umwälzpumpe eine optimale Wärmeverteilung im Fußbodenheizungssystem, auch bei Installationen mit zahlreichen/mehreren Heizkreisen. In Kombination mit seiner

extrem kompakten Bauweise ist die neue Umwälzpumpe TacoFlow3 Surface die ideale Lösung, wenn es um den effizienten Betrieb von Fußbodenheizungen geht. In Verbindung mit hydraulischen Abgleichventilen wie dem bewährten TopMeter von Taconova sorgt sie für ein perfekt ausbalanciertes Heizsystem: Dank stufenloser Konstantdruckregelung können Abgleichventile den vorgesehenen Durchfluss mit minimalem Druckverlust im System erreichen. Das Ergebnis: eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung, erhöhter Wohnkomfort in allen Räumen und das bei reduziertem Energieverbrauch und Geräuschpegel. Dank ihrer durchdachten Bauweise und den Anschlussmöglichkeiten per Plug-and-Play oder dem neuen, platzsparenden TacoSmart Stecker ermöglicht TacoFlow3 Surface eine besonders einfache und flexible Installation, auch auf engstem Raum.