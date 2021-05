Pressemeldung

Als Spezialist für den Bereich Gebäudetechnik und die perfekte Raumtemperatur entwickelt Taconova sowohl Produkte als auch Kundenservice ständig weiter. Beim Service ist es für das Unternehmen besonders wichtig, Informationen komprimiert und übersichtlich zur Verfügung zu stellen. Für einen kompakten Überblick über das aktuelle Sortiment sind ab sofort der neue Datenblatt-Katalog sowie die neue Preisliste erhältlich – jetzt ganz neu auch als virtueller Blätterkatalog mit praktischen zusätzlichen Funktionen.

Der neue Datenblatt-Katalog von Taconova ist das ideale Nachschlagewerk zu allen Produkten aus den fünf Kompetenzbereichen des Unternehmens –

Hydraulischer Abgleich, Flächenheizungen, Systemtechnik, Armaturentechnik und Pumpentechnik. Zusätzlich zu den Produktinformationen finden Kunden und Partner Erläuterungen zu den übergreifenden Kategorien und unterschiedlichen Anwendungsbereichen sowie aussagekräftige Zeichnungen, Bilder und Diagramme.

Online-Version mit interaktiven Add-ons

Ganz neu in diesem Jahr: Neben der klassischen Version als gedruckter Katalog oder PDF-Datei zum Download kommt der neue Datenblatt-Katalog auch als virtueller, interaktiver Katalog daher. Auf der Taconova-Website können die Leser online in der Sortimentsübersicht blättern und erhalten zudem wertvolle zusätzliche Informationen in Form von Videos oder praktischen Verlinkungen. So ist zum Beispiel der aktuelle Pumpen-Austauschspiegel nur einen Klick entfernt.

Preisliste aktualisiert

Neben dem Datenblatt-Katalog ist auch die Preisliste aktualisiert worden. Diese ist online passwortgeschützt für Kunden und Partner abrufbar (das Passwort erhalten Kunden bei ihrem für sie zuständigen Taconova-Ansprechpartner) Hier finden sich alle Produkte, ebenfalls geordnet nach den fünf Kompetenzbereichen, übersichtlich dargestellt. So zeigt ein Produktbild die Ausführung, eine Tabelle gibt Auskunft über die wichtigsten Merkmale und Einsatzbereiche der jeweiligen Produkte.

Abruf und Download auf Website

Sowohl der neue Datenblatt-Katalog als auch die Preisliste sind in mehreren Sprachen verfügbar. Der Katalog steht kostenlos auf der Taconova-Website als Online-Blätterkatalog und zum Download unter www.taconova.com/de/Datenblatt-Katalog bereit.