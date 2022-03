Pressemeldung

Hocheffiziente Umwälzpumpen, smarte Wohnungsübergabestationen, neue Lösungen für den Fernsupport von Frischwarmwasserstationen: Diese und viele weitere, fortschrittliche Gebäudetechnik-Lösungen erleben Besucher am Taconova-Stand auf der IFH in Halle 6, Stand 6.105. Bild: Taconova Group AG

Nach der pandemiebedingten Messepause präsentiert Taconova in diesem Jahr auf der IFH/Intherm in Nürnberg zahlreiche neue Highlights aus den unterschiedlichen Kompetenzfeldern. Neben hocheffizienten Umwälzpumpen, smarten Wohnungsübergabestationen und patentierten Abgleichventilen stellt das Unternehmen seine neuesten Leistungs-Pakete für den Fernsupport von Frischwarmwasserstationen vor. Abgerundet wird das Angebot durch das FlowCon-Sortiment für den dynamischen hydraulischen Abgleich. Zu finden sind die überzeugenden Upgrades und fortschrittlichen Gebäudetechnik-Lösungen für mehr Komfort vom 26. bis 29. April in Halle 6, Stand 6.105.

Hocheffiziente Zirkulationspumpe

Ob Fußbodenheizung, Frischwarmwasser- oder Wohnungsübergabestationen – in verschiedensten Bereichen können Messebesucher am Taconova-Stand auf der ifh spannende Neuheiten entdecken. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den hocheffizienten Taconova-Umwälzpumpen. Von der klassischen Heizung über Solarthermie bis zur Warmwasserzirkulation – für jedes System hat Taconova eine intelligente Lösung im Angebot.

Eines der technischen Highlights am Messestand ist die TacoFlow2 PURE PLUS, eine neue kompakte Zirkulationsumwälzpumpe für Trinkwarmwasseranlagen, die besonders effizient und stromsparend arbeitet und mit neuen Funktionen wie integriertem Timer und Thermosensor aufwartet.

Smarte Systemtechnik

Eine weitere Messe-Attraktion: die neue TacoTherm Dual Piko Smart Connect. Die neue elektronisch geregelte und extra flache Wohnungsübergabestation lässt sich dank Vorkonfektionierung unkompliziert montieren und bietet Planern und Installateuren zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und Vorteile. Außerdem dabei: Die neuen Schnittstellen rund um die Konnektivität zentraler Frischwarmwasserstationen. Elink-Connectivity ermöglicht eine Anbindung der Stationen via Gebäudetechnik oder DNS-Server – so können Installateure und Anlagenbetreiber auch aus der Ferne auf Betriebsdaten zugreifen und die Stationen ohne zeitaufwändige Anfahrten warten und optimieren.

Erweiterte Produktlösungen für Flächenheizungen

Im Bereich der Verteilertechnik präsentiert Taconova mit dem TacoSys Pro einen Heizkreisverteiler, der den höchsten Ansprüchen an moderne Verteilertechnik genügt und mit zwei innovativen, patentierten Komponenten zusätzlichen Komfort ermöglicht. Ganz neu ist das Abgleichventil TopMeter Plus aus Kunststoff.

Kunden und Interessenten sind herzlich eingeladen, die Neuheiten live auf der Messe zu entdecken – das Taconova-Team freut sich auf viele gute Gespräche.