Pressemeldung

Mehr als 80 Prozent des Energieverbrauchs in privaten Haushalten fallen auf die Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser. Kosten- und umweltbewussten Verbrauchern ist es darum ein Anliegen, ihren hohen Energieverbrauch bei einem anstehenden Neubau oder im Zuge von Renovierungsarbeiten zu verbessern. Was Verbraucher jedoch häufig nicht wissen: welche Produkte wirklich effizient beim Energie sparen helfen und zudem eine staatliche Förderung erhalten. Bauherren, Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Co. können hierbei vom Know-how gut informierter Fachhandwerker profitieren.

Denn im Beratungsgespräch können diese ihre Kunden nicht nur auf Einsparpotenziale neuer, moderner Produkte hinweisen, sondern auch auf die attraktiven Zuschüsse für die Anschaffung und den Einbau energiesparender Geräte – und auf diese Weise wertvolles Zusatzgeschäft für sich generieren.

Im Vergleich zu anderen baulichen Maßnahmen wie der Dämmung der Außenwände oder des Daches bietet die Modernisierung der Heizungsanlage mit etwa 30 Prozent das wohl größte Einsparpotenzial für den Verbraucher. „Dabei muss nicht immer gleich die gesamte Heizung erneuert werden“, erklärt Alexander Braun, Geschäftsführer von Taconova in Deutschland. „Oft helfen auch schon geringinvestive Maßnahmen, wie zum Beispiel der Austausch der Umwälzpumpe oder die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die Energiekosten effizient zu senken.“ Darüber hinaus werden energiesparende Maßnahmen wie diese über eine staatliche Förderung bezuschusst. So lassen sich die anfänglichen Ausgaben für den Verbraucher mithilfe einer Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und mit Ergänzung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erheblich reduzieren. „Vor einer Modernisierung sollten diese Möglichkeiten auf jeden Fall geprüft werden“, so Alexander Braun. „Wichtig ist hierbei, dass die entsprechenden Anträge gestellt werden, bevor die eigentliche Maßnahme durchgeführt wird.“

Das Taconova Produktsortiment: energieeffizient und förderfähig

Auf Basis von 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung intelligenter Gebäudetechnik bietet Taconova hocheffiziente Lösungen in den Bereichen hydraulischer Abgleich, Pumpentechnik, Flächenheizungen, Armaturentechnik und Systemtechnik. Mit dem Ziel, Energiekosten zu senken, Wartungsarbeiten überflüssig zu machen und mit zuverlässiger Technik Gutes für die Umwelt zu tun, entwickelt Taconova das Portfolio stetig weiter. So wartet beispielsweise das Pumpensortiment mit neuen smarten und energiesparenden Produkten und Features auf. Von der klassischen Heizung über Solarthermie bis zur Warmwasserzirkulation – die leistungsstarken Taconova Umwälzpumpen sind vielseitig einsetzbar. Und das nicht nur in unterschiedlichen Anwendungen, sondern auch universell in diversen Dimensionen und Anschlussmaßen. Sie überzeugen mit ihrem hohen technischen Standard, besonderer Kompaktheit und sind förderfähig im Sinne der Energieeffizienz.

Um auch den ebenfalls förderfähigen hydraulischen Abgleich für kosten- und umweltbewusste Kunden optimal, schnell und sicher umzusetzen, bietet Taconova eine große Palette an hochwertigen Abgleich- und Messventilen. Als ganzheitliche und komfortable Lösung für die besonders effiziente Wärmeverteilung in Gebäuden kommen die anschlussfertigen Wohnungsübergabe-, Frischwarmwasser-, Speicherlade-, und Solarstationen von Taconova hinzu. Die ausgereiften Wohnungsübergabestationen liefern gradgenau erwärmtes Trinkwasser und verteilen zugleich Heizungswasser bedarfsgerecht an das eingesetzte System. Die kompakten Taconova Frischwarmwasserstationen erwärmen das Trinkwasser erst dann, wenn es benötigt wird und vermeiden so unter anderem die hygienischen Probleme, die eine Bevorratung mit sich bringt. Ebenso werden Energieverluste vermieden, die durch Speicher- und Bereitschaftsverluste entstehen. Die Stationen garantieren störungsfreien Betrieb im Alltag, reduzieren die Wartung auf ein Minimum und optimieren die Energiekosten, weshalb sie auch staatlich bezuschusst werden können.

Ein weiteres innovatives und förderfähiges Produkt ist der TacoSys Pro. Aus Edelstahl gefertigt, ermöglicht der fortschrittliche Heizkreisverteiler eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit bis zu zehn Heizkreisen. Zwei innovative Komponenten, das TopMeter Plus Abgleichventil und das patentierte Stellantriebsventil TacoDrive sorgen für zusätzlichen Komfort.

Weitere Infos zu dem effizienten und energiesparenden Produktportfolio von Taconova gibt’s unter www.taconova.com.

Mit Beratungskompetenz im Bereich von Förderprogrammen punkten