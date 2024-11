Das Gebäude des Waldhotels hat eine lange Geschichte und fungierte bereits 1910 als Waldsanatorium und Kurhaus, ab 1932 wurde es als Hotel geführt. Zwischenzeitlich als Militärspital genutzt, wurde es im Jahr 2009 um Zimmer und Suiten erweitert, 2012 kam der weitläufige Spa-Bereich hinzu. 2019 erfuhr das 4-Sterne-Superior Haus ein Rebranding und firmiert seitdem als ‚Waldhotel Arosa‘. Im Zuge der darauffolgenden Sanierung wurde die alte Heizungsanlage ausgetauscht. Hier waren bisher zentral zwei Trinkwasserspeicher verbaut, die seit gut 18 Jahren im Waldhotel Arosa im Einsatz waren. Zwei weitere Trinkwasserspeicher waren im Lüftungsraum des Neubaus untergebracht und seit knapp zehn Jahren im Betrieb. Nun sollten mit der Sanierung die Trinkwasserspeicher durch Frischwarmwasserstationen ersetzt und an einen zentralen Platz verlegt werden. Zudem waren dem Bauherr Sicherheit und Effizienz bei der Trinkwassererwärmung wichtig. Die Wahl fiel auf Frischwarmwasserstationen des Schweizer Unternehmens Taconova.

Hygienischer Betrieb und einfache Montage

Die Trinkwassererwärmung möglichst effizient, hygienisch und wirtschaftlich zu gestalten, war eine spannende Herausforderung für Hotel-Eigentümer Andy Abplanalp, der in den Taconova Stationen die passende Lösung für sein Hotel fand. Die anschlussfertige TacoTherm Fresh Peta X verzichtet auf eine Bevorratung von Trinkwarmwasser im Speicher. Durch den schnellen Wasseraustausch des erwärmten Trinkwassers wird so das Risiko der Legionellenvermehrung in der Trinkwasseranlage erheblich verringert. Ebenso werden Energieverluste minimiert, da das Trinkwasser erst bei der Warmwasserentnahme über einen Plattenwärmetauscher erwärmt wird und dieser eine hohe Übertragungsleistung bei gleichzeitig geringem Druckverlust besitzt. Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt im Gegenstromprinzip über das Betriebswasser aus dem Pufferspeicher. Die dabei erzielte niedrige Rücklauftemperatur des Betriebswassers zum Pufferspeicher ist wünschenswert und energetisch sinnvoll. Durch die optimal angepasste Dimensionierung des Wärmespeichers lässt sich zudem die geforderte Zapftemperatur beim Nutzer von 50°C (SIA 385/1:2020) auch bei schwankendem Wasserverbrauch konstant aufrechterhalten. Dem Pufferspeicher wird dabei stets nur so viel Energie entnommen, wie zur Aufrechterhaltung dieser Temperatur nötig ist. Eine energetisch äußerst sinnvolle Umsetzung. Bereits bei der Montage wurde zudem ein weiterer Vorteil der Taconova-Stationen deutlich: Alle Komponenten wurden komplett vormontiert und steckerfertig verdrahtet geliefert, die Montage durch die Waidacher Gebäudetechnik AG Arosa verlief zügig und problemlos. So konnte der Betrieb schnell wieder aufgenommen werden.

Kaskadierung für hohen Warmwasserbedarf

„Bei 124 Zimmern, einem eigenen Restaurant und einem Spa-Bereich, wie hier im Waldhotel Arosa, ist der Bedarf an Frischwarmwasser hoch“, sagt Taconova Planerberater Stefan Radevic. „Wenn ein Großteil der 240 Betten belegt ist und zusätzlich die Stoßzeiten der Küche hinzukommen, ist der Verbrauch zudem temporär stark erhöht. Die Frischwarmwasserstationen müssen dann die volle Auslastung des Warmwasserbedarfs des Hotels abfangen können und auch zu Spitzenzeiten genügend Warmwasser zur Verfügung stellen.“ Hierbei war dem Bauherren eine möglichst effiziente Umsetzung wichtig, die nicht unnötig Strom und Wasser verbraucht. „Glücklicherweise mussten wir uns bei dem Einsatz der Frischwarmwasserstationen von Taconova keine Sorgen wegen der Größe des Hotels machen“, resümiert Andy Abplanalp. Für einen hohen Warmwasserbedarf mit hoher Gleichzeitigkeit hält das Schweizer Unternehmen nämlich eine Lösung bereit, die auch Nutzungsunterbrechungen, beispielsweise in weniger ausgebuchten Phasen des Hotels, abdecken kann. Im Waldhotel Arosa wurden dazu fünf Frischwarmwasserstationen in Kaskade installiert. Die Bevorratung der benötigten Wärmeenergie findet in drei 3.000 Liter Pufferspeichern mit Betriebswasser statt. Die Stationen arbeiten modulierend und können bei einer 100%igen Hotelauslastung 475 l/min mit einer Entnahmetemperatur von 50°C problemlos bereitstellen. Im Waldhotel Arosa wurden dafür die Stationen im Heizungskeller des Hotels untergebracht. So sind alle Elemente zentral an einem Platz, was zuvor nicht der Fall war.

Smarte Lösung für wirtschaftlichen Betrieb

Auch diese Kaskadierung gestaltet Taconova so wirtschaftlich wie möglich: Nur eine der Stationen – die mit der Zirkulationspumpe – ist durchgängig in Betrieb. Die anderen vier Stationen werden erst bei Bedarf alternierend dazu geschaltet. So kann die Versorgung mit ausreichend Trinkwarmwasser auch in Ausnahmesituationen sichergestellt werden. „Denkt man an die Zukunft, hat die Kaskadierung noch weitere Vorteile“, erläutert Stefan Radevic. „Müssen die Stationen gewartet werden oder fällt eine der Stationen temporär aus, übernehmen die verbleibenden Stationen die Arbeit und die Frischwarmwasserversorgung ist sichergestellt.“

Effizienz in Perfektion

Neben der Möglichkeit, die TacoTherm Fresh Peta X zu kaskadieren sind die Frischwarmwasserstationen auch in weiteren Punkten besonders benutzerfreundlich. Ein Vorteil ist beispielsweise, dass die Einstellung aller Stationen der Kaskade einfach ist: Alle Parameter müssen nur an der Station mit der Zirkulationspumpe vorgenommen werden. Die Werte werden dann automatisch an die anderen Stationen übertragen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Station sowohl in eine bestehende Gebäudeleittechnik als auch web-basiert einzubinden und dann zu parametrieren und auszulesen.

Andy Abplanalp ist zufrieden mit den Frischwarmwasserstationen von Taconova: „Im Gegensatz zu unseren vier alten Trinkwasserspeichern sind die Frischwarmwasserstationen von Taconova zentral zugänglich in unserem Heizungskeller untergebracht. Zudem verbrauchen sie weniger Wasser und Strom, wir konnten also schon Betriebskosten einsparen. Somit vereint die Frischwarmwassertechnik die Einhaltung der Hygienevorschriften mit einer energieeffizienten Trinkwassererwärmung.“ Damit können es sich die Gäste im Waldhotel Arosa weiterhin gut gehen lassen und entspannt ihre Zeit in dem Genusshotel genießen.