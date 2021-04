Frischwarmwasserstationen versorgen Ein- und Mehrfamilienhäuser, Hotels sowie öffentliche Gebäude zuverlässig und hygienisch mit warmem Wasser. Das Durchflussprinzip vermeidet dabei, dass Wasser stagniert – und minimiert damit auch das Risiko, dass sich Legionellen vermehren. Als Spezialist auf diesem Gebiet hat Taconova mehrere anschlussfertige Frischwarmwasserstationen für facettenreiche Auslegungsfälle im Portfolio, die alle sowohl mit einfacher Installation, flacher Bauweise als auch mit hoher Effizienz punkten. Pünktlich zur ISH hat Taconova das bewährte Sortiment komplett überarbeitet. So sind die neue TacoTherm Fresh Mega3 und TacoTherm Fresh Peta2 X jetzt mit hauseigenen, in der Praxis vielfach bewährten Taconova-Umwälzpumpen ausgestattet.

Das durchdachte Sortiment der Frischwarmwasserstationen von Taconova bietet nicht nur für jeden Auslegungsfall die richtige Lösung, sondern vereinfacht auch die Auswahl der passenden Station. So gibt es im aktualisierten Sortiment zwei Grundmodelle: TacoTherm Fresh Mega3, und TacoTherm Fresh Peta2. Sie sind für die zentrale Trinkwassererwärmung konzipiert und stehen zusätzlich jeweils in einer leistungsstärkeren „X“-Variante zur Auswahl. Die Sortimentsvielfalt ermöglicht hohe Flexibilität bei der Planung und die passgenaue Zwischenabstufung für jeden Warmwasserbedarf. Durch Kaskadenbausätze und steckfertige Vormontage der Einzelstationen reduzieren sich Montageaufwand und Kosten erheblich.

Komplett-Lösungen mit eigenen Pumpen

Zwei der neu aufgelegten Modelle – die TacoTherm Fresh Mega3 und die Taco Therm Fresh Peta2 X – sind nun auch mit in der Praxis vielfach bewährten hauseigenen, hocheffizienten Taconova-Pumpen ausgestattet. Dies sorgt im Falle der Peta2 X, in der ab sofort die robuste, leistungsstarke Umwälzpumpe TacoFlow3 MAX als Primärpumpe verbaut ist, für eine Verbesserung der Zapfleistung auf 98,5 l/min – bei einer Heizwassertemperatur von 70/60°C und 200 mbar Restförderhöhe. Als komplett vormontierte, wandhängende Station bleibt sie zugleich sehr kompakt und benötigt dadurch auch weiterhin wenig Platz. In einigen Auslegungsfällen kann durch die Leistungsverbesserung der Station sogar die Kaskadierung entfallen.

In der ebenfalls Taconova-typisch kompakten Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Mega3 sorgt ab sofort die TacoFlow3 GenS für die optimale Zapftemperatur. Diese ganz neu entwickelte, innovative Umwälzpumpe ist ein wahres Kraftpaket: Sie gehört zu den kleinsten am Markt, punktet zugleich aber mit einer herausragenden Förderhöhe von bis zu 8,5 Metern. So wie alle TacoFlow-Pumpen zeichnet sie sich darüber hinaus durch hohe Zuverlässigkeit und Qualität sowie Wartungsfreiheit und sicheren, flüsterleisen Betrieb aus. Der Einsatz der TacoFlow-Pumpen in den bewährten Frischwarmwasserstationen macht diese einmal mehr zu einfach zu installierenden Komplettlösungen, bei der eine Vielzahl der Komponenten aus der hauseigenen Entwicklung und Produktion stammen und sich optimal ergänzen – für noch mehr Sicherheit und Komfort, sowohl für Planer und Installateur als auch beim Endkunden.

Neue Software für komfortablen Betrieb

Mit den überarbeiteten Frischwarmwasserstationen hat Taconova auch eine neue Software-Version eingeführt, welche die Inbetriebnahme und den Betrieb der Stationen für den Installateur und Betreiber der Anlage noch komfortabler gestaltet. Die neue Software ermöglich trotz Zapfung eine fortlaufende thermische Desinfektion der Anlage. Weiterhin wird dabei die Einbindung einer zusätzlichen externen Wärmequellen auf der Sekundärseite ermöglicht, falls der Wärmeerzeuger auf der Primärseite die notwenigen Solltemperaturen nicht erreicht. Dank einer Menüanpassung lassen sich nun Zeitprogramme gleich 7-Tage-weise einstellen. Ebenfalls praktisch: Die neue Menüführung für die Inbetriebnahme von Kaskadenschaltungen. Hier ist bereits die Sequenzumschaltung so vorprogrammiert, dass die Stationen tageweise die Rolle der Masterstation übernehmen, um so die Betriebsdauer unabhängig von einer Sollwertreduktion gleichmäßig zu verteilen. Eine neue Bedienungsanleitung hilft zudem dabei, alle Informationen noch schneller und besser zu finden.

Services für noch mehr Planungssicherheit

Um den Einsatz seiner Frischwarmwasserstationen für Anwender bereits bei der Planung besonders komfortabel, sicher und einfach zu gestalten, bietet Taconova weiterführende Services an. Über den kostenlosen Konfigurator kann unter www.taconova.com/de/konfigurator/ schnell und einfach in wenigen Schritten eine Grob-Auslegung von Frischwarmwasserstationen erstellt werden. Außerdem erhält der Anwender Produktvorschläge für das spezifizierte Objekt. Zudem stehen allen Anwendern der Planungssoftware liNear kostenfreie Datensätze sowie CAD-Bibliotheken zur Verfügung. Der Taconova-Datensatz kann unter www.linear.eu/de/industriepartner/premiumpartner/taconova/ heruntergeladen werden.