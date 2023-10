Er übernimmt damit die vielfältigen Aufgaben seines Vorgängers Christoph Ernst, der in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Blasko Susnja ist der Nachfolger von Radevic beim Taconova Customer Service. Planer stehen täglich vor neuen Herausforderungen – mit dem Planerberater-Team und dem „TN Comfort System“ erleichtert Taconova ihnen effektiv und nachhaltig die Arbeit. Von Planung und Beratung (PLAN) zu einer grossen Auswahl smarter Systemtechnik (TECH) bis zu Installation und Inbetriebnahme (CARE) bietet Taconova Unterstützung in jeder Projektphase. So stellt das Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Bereich der Systemtechnik, speziell beim Einsatz der besonders energieeffizienten Wohnungsübergabe- und Frischwarmwasserstationen.

Mit Stefan Radevic konnte ein erfahrender und visionärer Experte für das Planerberater-Team der Taconova Group in der Schweiz gewonnen werden. Der gelernte Heizungsinstallateur und Gebäudetechnikplaner Heizung kann auf jahrelange Erfahrung sowohl in der Praxis als auch in der Beratung zurückblicken. Seine Expertise haben Taconova-Kunden bereits zu schätzen gelernt, da er zuletzt im Kundendienst des Unternehmens tätig war. Außergewöhnliches Engagement und messbare Erfolge führten im April zum neuen Karriereschritt: „Mein beruflicher Werdegang ist von verschiedenen Phasen geprägt, die meine Fachkompetenz im Bereich Heizungstechnik geformt haben. In meiner neuen Position kann ich meine Leidenschaft für innovative Lösungen und meine gesamte Erfahrung einbringen, um als Teil des Beratungsteams Planer bestmöglich zu unterstützen.“

Wenn der 33-Jährige nicht als Planerberater für Taconova im Einsatz ist, trifft man Radevic gelegentlich auf dem Fußballplatz: Seit über 12 Jahren ist er leidenschaftlicher Fußball-Schiedsrichtiger und leitet Matches in der Schweizer 2. Liga Interregional.

Blasko Susnja verstärkt seit Anfang April als Customer Service Manager die Taconova Group und tritt in die Fußstapfen von Stefan Radevic. Auf diese Weise war ein gleitender Übergang möglich. Zuvor war der 36-Jährige als Einkäufer, IT-Admin und Techniker bei einem Unternehmen der Maschinenbaubranche tätig. Sein Vorteil: Susnja verfügt über ein hohes Know-how in den verschiedensten Bereichen – er besitzt nicht nur hervorragende IT-Software-Kenntnisse und technische Fähigkeiten, sondern überzeugt durch ausgezeichnete Managementskills und im Kundendienst. Somit ist er bestens für seine neue Position bei Taconova qualifiziert. Auch in seiner Freizeit bildet sich der wissensdurstige Informatikenthusiast stetig weiter oder tankt beim Fotografieren neue Kraft.

In Deutschland stehen Planern mit Patrick Freudenreich, Kai Guggenmoser und Jan Hellwig ebenfalls drei erfahrene Experten persönlich und mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Infos gibt es hier: www.taconova.com/de/comfort-system