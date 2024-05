Taconova, einer der führenden Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, hat sein Service- und Technik-Portfolio "TN-Comfort System" zur Planung von effizienter Wärme- und Trinkwasserversorgung ergänzt. Auf den Frühjahrsmessen präsentierte das Unternehmen mit dem Schichtenpufferspeicher TacoTherm Store und dem Gasthermenaustauschgerät TacoTherm Fresh Nano2 seine diesjährigen Produktinnovationen aus der Systemtechnik. „‘TN Comfort System‘ ist kein starres Konzept, sondern wird kontinuierlich erweitert und von unserem Planerberater-Team tagtäglich gelebt“, erklärt Patrick Freudenreich, Teamleiter Projektgeschäft Taconova GmbH. Seit 2023 aktiv, nutzen es zahlreiche Planer.

Ob neue Regelwerke zur Trinkwasserhygiene, Vorgaben zur Energieeffizienz oder individuelle Wünsche der Bauherren – Planer begegnen in ihrem Arbeitsalltag regelmäßig den unterschiedlichsten Herausforderungen. Angefangen bei der Grundlagenermittlung, über die Auswahl der geeigneten Technik bis hin zu Inbetriebnahme und Wartung: Mit dem "TN-Comfort System" und den dazugehörigen Segmenten „Plan – Tech – Care“ unterstützt Taconova Planer und Wohnungsbaugesellschaften effektiv und nachhaltig in jeder Projektphase. „Als Planerberater-Team bieten wir unseren Kunden genau den Support, den sie gerade benötigen“, erläutert Patrick Freudenreich. Dazu gehören individuelle Beratungsleistungen, praktische Tools und neue intelligente Systemlösungen.

PLAN: Unterstützung bei Grundlagenermittlung und Auslegung

Bei „Plan“ fungieren die Planer-Berater von Taconova von Anfang an als persönliche Ansprechpartner, ihre Beratung setzt noch vor oder direkt zu Beginn eines Projektes an. „Bei der Planung effizienter Wärme- und Trinkwasserversorgung unterstützen wir bereits bei der Grundlagenermittlung und Auslegung“, so Patrick Freudenreich. Praktische Online-Tools wie der Taconova Konfigurator bieten Planern in dieser Projektphase zusätzliche Hilfestellung. Der Online-Datenblatt-Katalog enthält alle wichtigen Produkt- und Systeminformationen inklusive informativer Videos und Animationen sowie zahlreiche praktische Verlinkungen zu weiterführenden Dokumenten und Broschüren, die Planer in der Ausschreibungs- und Planungsphase benötigen.

TECH: Intelligente Systemlösungen

Das Segment „Tech“ umfasst die bewährten Systemlösungen von Taconova aus dem Bereich Systemtechnik. „Mit unseren Wohnungsübergabe-, Frischwarmwasser-, Speicherlade-, und Solarstationen können wir spezifische technische Lösungen für individuelle Bauprojekte bieten. Wir vom Taconova Beraterteam helfen unseren Kunden dabei, maßgeschneiderte Systemlösungen zu finden“, erklärt Freudenreich. Zum Portfolio zählen seit Kurzem auch der Schichtenpufferspeicher TacoTherm Store als neuste Lösung für hocheffiziente Speicherung von Wärmeenergie und das Gasthermenaustauschgerät TacoTherm Fresh Nano2, mit dem sich Bestandsbauten ganz unkompliziert auf klimaschonende, kostensparende Wärmequellen zur Trinkwassererwärmung und Heizungsversorgung umrüsten lassen. Gebrauchsfertig und platzsparend konzipiert, vereinfacht und beschleunigt die Taconova Systemtechnik Planung und Montage. Im Alltag punktet sie mit zuverlässigem Betrieb, reduzierter Wartung und optimierten Energiekosten. Zudem lassen sich die Systemlösungen einfach und komfortabel in das Gebäudemanagementsystem integrieren, können so auch aus der Ferne gewartet und optimiert werden und bieten auf diese Weise Planern, Installateuren und Wohnungsbaugesellschaften besonderen Komfort.

CARE: Hilfe durch After-Sales-Service

Mit dem Segment „Care“ unterstützt Taconova im After-Sales-Bereich. Denn auch wenn Ausschreibungsphase und Planung abgeschlossen sind und die passende Technik ausgewählt wurde, bleibt das Planerberater-Team von Taconova fester Ansprechpartner an der Seite seiner Kunden. „Wir helfen bei der Einbindung der Stationen in die bestehende Gebäudeautomation, bei Inbetriebnahme und Wartung“, so Freudenreich. Auch Fragen, die im Betrieb auftauchen, beantwortet das Berater-Team gerne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen rund um effiziente Wärme- und Trinkwasserversorgung an.

Tiefergehende Informationen zu den zahlreichen Vorteilen des Taconova Comfort Systems sowie die Kontaktdaten des Planerberater-Teams finden Planer, Architekten und Wohnungsbaugesellschaften unter www.taconova.com/de/comfort-system.