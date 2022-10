Mit Frank Sommer verstärkt seit April 2022 ein gut vernetzter Vertriebsprofi und technisch versierter Berater als neuer Key Account Manager das Sales Team von Taconova. Neben Holger Meibes kümmert er sich in dieser Funktion um die Betreuung der OEM-Kunden des Unternehmens. Neben jahrelanger Erfahrung im Außendienst und in der technischen Kundenberatung im SHK-Bereich bringt der ausgebildete Elektromonteur und staatlich geprüfte Techniker Sanitär und HLK auch praktische Erfahrung im SHK-Handwerk mit, unter anderem als Anlagenbauer und Elektrotechniker. Zuletzt war der 54-Jährige rund 24 Jahre für ein global führendes Unternehmen tätig. Dort betreute er erfolgreich die Geschäftskunden im Innen- und Außendienst, koordinierte Projekte und war zuständig für die Planung und Vertrieb von Installationsrohr- und Flächenheizungs-Kühlsystemen. In seiner neuen Tätigkeit als Key Account Manager OEM bei Taconova wird er zur Umsetzung der Wachstumsstrategie bestehende Kunden und potenzielle Neukunden von Anfang bis Ende beraten und steht diesen sowohl telefonisch als auch persönlich vom Angebot bis zur Lieferung zur Verfügung. „Ich freue mich sehr auf die neuen und anspruchsvollen Herausforderungen im OEM-Geschäft,“ sagt Frank Sommer. „In der neuen Position möchte ich Taconova weiter voranbringen, zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Kunden sein und diese umfassend unterstützen.“