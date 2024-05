Taconova, einer der führenden Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien und Mitglied der amerikanischen Taco Family of Companies, ist seit über einem Vierteljahrhundert in der Tschechischen Republik tätig. Aufgrund von gesteigerter Nachfrage eröffnete das Unternehmen nun eine neue Produktionsanlage im tschechischen Boršov nahe der deutschen und österreichischen Grenze. Bei der Planung stand Nachhaltigkeit an erster Stelle. Die neue Produktionsstätte setzt auf erneuerbare Energien und ermöglicht kürzere Transportwege für den europäischen Markt.

Die Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Energiemanagement im privaten und gewerblichen Bereich steigen genauso wie die Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten: Gründe für Taconova, kontinuierlich in neue Produktionsanlagen zu investieren, Produktionsprozesse zu automatisieren und zu digitalisieren und eine Erhöhung der Produktionskapazität zu ermöglichen. Die europäische Hauptproduktionsstätte, Taconova Production s.r.o., befindet sich seit 1996 im tschechischen Velešín. Eine zweite Produktionsstätte mit Lager wurde im April dieses Jahres im nahe gelegenen Garbe Park in Boršov eröffnet: „Das Werk in Boršov wird Hochleistungspumpen für Heizungs-, Kühlungs- und Solarsysteme sowie modular aufgebaute Frischwarmwasserstationen und Wohnungsübergabestationen für die Warmwasserbereitung und Wärmeverteilung herstellen“, erläutert Ralph Seewald, Geschäftsführer der Taconova Group AG und TACO Europe. Zukünftig ist außerdem ein großes europäisches Vertriebszentrum vorgesehen. Durch die Integration von Produktion und Vertrieb soll die Logistikkette optimiert und verschlankt werden, um eine schnellere Lieferung der hergestellten Produkte zu ermöglichen und dazu beizutragen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Zusätzlich zu den europäischen Märkten wird ein Teil der Produktion aus Boršov auch an den US-Markt gehen.

„Taconova hat sich für das Industriegebiet am Stadtrand von Boršov wegen seiner hervorragenden Verkehrsanbindung entschieden. Der Standort liegt in der Nähe der Autobahn D3 sowie der österreichischen und deutschen Grenze und ist nicht allzu weit vom zweiten Werk in Velešín entfernt“, beschreibt Martin Marek, Geschäftsführer von Taconova Production s.r.o.

Ein weiterer wichtiger Faktor im Entscheidungsprozess war, dass der Immobilienentwickler Garbe die Einführung nachhaltiger Lösungen und maximale Energieeinsparungen vorsah, die sich positiv auf die Gesamtbetriebskosten auswirken. Grüne Fassaden, Wärmepumpenheizung und Solarzellen sind wichtige Merkmale des neuen Gebäudes.

Nachdem die Entscheidung für Garbe als Partner gefallen war, ging alles ganz schnell: Von der Vertragsunterzeichnung bis zur Übergabe der Räumlichkeiten vergingen nur elf Monate, die Produktion begann bereits einen Monat später. Der neue Standort befindet sich auf einer Fläche von 9.266 m2. Auf zwei Stockwerken bietet das Gebäude 5.170 m2 Produktionskapazität, 4.096 m2 Lagerfläche und 1.262 m2 für Büros und Servicebereiche.

Schrittweise Steigerung der Produktion

Am 17. April 2024 wurde das Taconova Werk in Boršov offiziell eröffnet und mit der Produktion gestartet. In den kommenden Jahren wird das Gesamtproduktionsvolumen wie geplant schrittweise erhöht werden. „Die TACO Family of Companies ist davon überzeugt, dass die Investition in eine neue Produktionsanlage in Boršov ein wichtiger und vielversprechender Schritt ist, um die Marktposition von Taco in Europa zu stärken und ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten“, schließt Cheryl Merchant, CEO von Taco.