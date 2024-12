Diesem Bedarf trägt Taconova mit dem innovativen Schichtenpufferspeicher TacoTherm Store Rechnung. Er vereint klimaschonend und betriebskostensparend alle Aufgaben einer Hauswärmezentrale in sich und gewährt mit ausgeklügelten Einbauten einen effizienten Betrieb des angeschlossenen Wärmeerzeugers. Das platzsparende Multitalent ist für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen in Kombination mit Taconova Wohnungsübergabe- und Frischwasserstationen geeignet und kann sowohl an herkömmliche als auch regenerative Wärmeerzeuger angeschlossen werden.

Optimale Wärmedämmung, innovative Funktionen zur effizienten Entnahme - und Rückschichtung des Betriebswassers sowie vier verschiedene Ausführungen machen den Hochleistungs-Pufferspeicher TacoTherm Store zum leistungsstarken Herzstück jeder Heizanlage. Anders als bei Kombi- oder Pufferspeichern in Standardbauweise wird das Warmwasser im TacoTherm Store nicht durchmischt, sondern in unterschiedlich warmen Wasserschichten angeordnet. Das mittige Schichtentrennblech verhindert, dass sich das Wasser in den verschiedenen Schichtungszonen bei der Entnahme und insbesondere bei der Rückschichtung vermischt. Auf diese Weise kann der TacoTherm Store bereits nach kürzester Betriebszeit Wärme zur Verfügung stellen, da die Entnahme im Schichtladesystem stets in der Wasserschicht mit dem passenden Temperaturniveau erfolgt. Zugleich werden niedrige Rücklauftemperaturen und das erforderliche Standby-Volumen sichergestellt. Die gespeicherte Wärme kann so weitaus effektiver genutzt werden als bei einem herkömmlichen Pufferspeicher – das spart Energie und Kosten.

Ein zusätzlicher Muffenanschluss ermöglicht den Einbau einer E-Patrone, um den Betrieb der Heizanlage noch effizienter und energiesparender zu gestalten und den TacoTherm Store als Energiespeicher für Photovoltaikanlagen zu nutzen.