Mit dem „TN Comfort System“ und den Segmenten „Plan – Tech – Care“, unterstützt das Planer-Beraterteam von Taconova Planer in jeder Projektphase, und zwar von der Planung über die Technologieauswahl bis hin zur Inbetriebnahme von Wohnungsübergabe- und Trinkwarmwasserstationen. Bild: Taconova Group AG

Vorgaben zur Energieeffizienz, Richtlinien im Bereich Trinkwasserhygiene, individuelle Wünsche der Bauherren – dies sind nur einige der Herausforderungen, denen Planern in täglich begegnen.

Um sie hierbei effektiv und nachhaltig zu unterstützen, hat Taconova ein Service- und Technik-Portfolio zur Planung von effizienter Wärme- und Trinkwasserversorgung entwickelt. Angefangen bei der Grundlagenermittlung, über die Auswahl der geeigneten Technik bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung: Mit dem Taconova „TN Comfort System“ und den Segmenten „Plan – Tech – Care“ erhalten Planer in jeder Projektphase genau den Support, den sie benötigen. Dazu gehören neben praktischen Tools und intelligenten Systemlösungen auch individuelle Beratungsleistungen durch ein kompetentes Planerberater-Team.

PLAN: Persönliche Beratung schon vor Projektbeginn

„Plan“ steht für die persönliche Beratung zu Beginn eines neuen Projekts. Dieses Segment umfasst eine ganze Reihe von Service- und Beratungsleistungen. „Wenn es um die Planung von effizienter Wärme- und Trinkwasserversorgung geht, sind wir als Planer-Berater als persönlicher Ansprechpartner von Anfang an für unsere Kunden da und unterstützen sie bereits bei der Grundlagenermittlung und Auslegung“, so Patrick Freudenreich, Teamleiter Projektgeschäft Taconova GmbH. „Des Weiteren helfen wir ihnen bei der Auswahl der geeigneten Technik.“

TECH: Technik für komfortable und effiziente Wärme

Individuelle Bauprojekte erfordern spezifische technische Lösungen: Das Segment „Tech“ des „Comfort Systems“ umfasst die bewährten Systemlösungen von Taconova aus dem Bereich Systemtechnik. Dazu zählen die Wohnungsübergabe-, Frischwarmwasser-, Speicherlade-, und Solarstationen von Taconova. „Auch in diesem Segment bieten wir als Planerberater technischen Support und Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Produkte und Systeme,“ erläutert Patrick Freudenreich. Durch Kaskadierung erreichen die zentral eingesetzten TacoTherm Fresh Frischwarmwasserstationen Zapfleistungen bis zu 500 l/min. Dank Zirkulationsmodul und Rücklaufschichtung sind sie besonders effizient. Die dezentralen TacoTherm Dual Wohnungsübergabestationen bieten eine Vielzahl von Optionen, sind hydraulisch oder elektronisch geregelt erhältlich, und neu auch mit Hybrid-Funktion. Insbesondere die neuesten Systemlösungen von Taconova lassen sich einfach und komfortabel in das Gebäudemanagementsystem integrieren, können so auch aus der Ferne gewartet und optimiert werden und bieten auf diese Weise Planern, Installateuren und Wohnungsbaugesellschaften besonderen Komfort.

CARE: Zuverlässiger After-Sales-Service

Auch nachdem die Planung abgeschlossen ist und die passende Technik ausgewählt wurde, bleibt das Planerberater-Team von Taconova bei Bedarf unterstützend an der Seite der Kunden. „Für diesen Service steht unser Segment ‚Care´“, erklärt Patrick Freudenreich. „Dahinter steckt alles, was den After-Sales-Bereich betrifft. Das heißt konkret, wir unterstützen unsere Kunden bei Bedarf auch persönlich bei der Inbetriebnahme und Wartung und bieten Fernsupport über ModBus-Schnittstellen.“ Darüber hinaus werden Schulungen und Weiterbildungen zu Technologien und Produkten angeboten.

Unter www.taconova.com/de-ch/comfort-system können Planer, Architekten und Wohnungsbaugesellschaften die zahlreichen Vorteile des Taconova Comfort Systems entdecken und direkt Kontakt zum Planer-Team aufnehmen.