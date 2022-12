Das Trinkwasser in einer Immobilie kann auf unterschiedliche Weise erwärmt werden. Entweder erfolgt dies für alle Einheiten durch einen zentralen Trinkwasserspeicher, oder im einzelnen Gebäudeabschnitt und nach Bedarf über eine Frischwarmwasserstation. Diese erwärmt das Trinkwasser erst dann, wenn es auch benötigt wird und vermeidet so unter anderem die hygienischen Probleme, die eine Bevorratung mit sich bringt. Ebenso werden Energieverluste vermieden, die durch Speicher- und Bereitschaftsverluste entstehen. Ein gutes Beispiel für den Einsatz dieser smarten Variante der Trinkwassererwärmung ist das B&B Hotel am Züricher Flughafen. Hier liefern 50 Frischwarmwasserstationen des Schweizer Herstellers Taconova rund um die Uhr warmes Wasser für die insgesamt 170 Zimmer, 400 Taco Setter Abgleichventile sorgen zudem für einen optimalen hydraulischen Abgleich – und somit für gesteigerte Energieeffizienz und bestens verteilte, komfortable Wärme ohne störende Geräusche.

Insgesamt wurden im Hotel 50 Frischwarmwasserstationen TacoTherm Fresh Nano von Taconova verbaut. Eine Station versorgt jeweils in Kombination mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe auf dem Dach des Hotels bis zu vier Zimmer bei Bedarf mit Trinkwarmwasser. Die Versorgung der Frischwarmwasserstationen wurde im 4-Leiter System erstellt, das heißt für den Niedertemperaturbereich (Heizung) sowie den Hochtemperaturbereich (Sanitär) wurde je ein separater Vor- und Rücklaufstrang erstellt. Durch die zentrale Platzierung zwischen den Zimmern sind die Wege maximal kurz. Auf diesem Weg geht kaum Energie verloren, zudem muss das Wasser in der Regel nicht auf mehr als 40 Grad erwärmt werden, da der Wasserinhalt in den Anschlussleitungen zu den Badezimmern sehr gering ist und es ausschließlich zum Duschen und Waschen verwendet wird. Neben der praktischen Bauweise und der effizienten Trinkwassererwärmung überzeugten die Taconova Produkte zudem mit einfachem Handling bei der Installation. „Die Module haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad, was die Montagezeit stark reduziert hat“, sagt Michael Scheiwiller, Leiter Projektentwicklung und Verkauf beim zuständigen Bauunternehmen Methabau. „Zudem sind die Stationen nahezu wartungsfrei. Das Gesamtpaket und diese intelligente und dabei so einfache Installationslösung von Taconova haben uns absolut überzeugt.“

Wärme optimal verteilt

Neben den Frischwarmwasserstationen von Taconova wurden im B&B Hotel in Rümlang auch 400 Taco Setter Abgleichventile verbaut, die dort für einen optimalen hydraulischen Abgleich sorgen. Hierdurch werden die Energiemengen im gesamten Hotel so verteilt, dass alle Gebäude­teile, Räume und Verbraucher bedarfs­gerecht versorgt werden. Für die optimale Umsetzung des statischen hydraulischen Abgleichs bietet Taconova eine große Palette von Abgleich- und Messventilen an. Diese ermöglicht eine schnelle, einfache und bedarfsgerechte Planung und damit den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage. So gelten die TacoSetter als Klassiker unter den Abgleichventilen. Der TacoSetter Bypass zeigt die Durchflussmenge über eine Skala in einem Bypass-Messkörper an, beim TacoSetter Inline ist der Volumenstrom dauernd und direkt ablesbar. Mit letzterem lässt sich der Durchfluss in verschiedensten Systemen unmittelbar einregulieren, anzeigen und absperren. Eingesetzt wird er für Heizungsanlagen, Sanitäranlagen, Kühlkreisläufe, Wärmepumpen und Solaranlagen. „Die TacoSetter haben bei unserem Projekt dafür gesorgt, dass der hydraulische Abgleich im gesamten System schnell und einfach durchgeführt werden konnte“, sagt Michael Scheiwiller. „Hierdurch konnten wir auf komplizierte Regeltechnik verzichten, was uns natürlich sehr entgegenkam.“

Positives Fazit

Seit Eröffnung des B&B Airport Hotels im Sommer 2018 laufen die eingebauten Taconova Stationen einwandfrei, so dass alle Beteiligten ein positives Fazit ziehen. „Wir sind sowohl mit der Zusammenarbeit als auch mit den Produkten von Taconova sehr zufrieden“, resümiert Michael Scheiwiller. „Insbesondere die smarte und platzsparende Technik hat uns überzeugt, da sie die gewünschten Anforderungen – einfacher Einbau, hohe Effizienz und weitestgehende Wartungsfreiheit – zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt hat.“ So werden die Gäste des neuen Schweizer Businesshotels noch lange sämtlichen Komfort und angenehme Temperaturen genießen können; und dies dank fortschrittlicher Planung, intelligenter Umsetzung und zukunftsorientierter Haustechnik maximal energieeffizient.

Wie das 3D-BIM-Modell zeigt, wurde beim B&B Hotel die komplette Hausinstallation inklusive aller eingebauten Komponenten, wie Frischwasserstationen, Verteilbalken und sogar Schweißmuffen digital vorkonstruiert. Anhand dieser Konstruktion wurde die Beschaffung und Vormontage ganzheitlich gesteuert.