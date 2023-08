Bei Taconova steht Großhandelskunden ein neuer Ansprechpartner zur Seite: Seit Juni 2023 engagiert sich Daniel Kelbassa als neuer Vertriebsleiter für die Belange der SHK-Großhandelspartner bei Taconova. Als Vertriebsprofi im Bereich SHK verfügt er über umfassende Fach- und Branchenkenntnisse. Die Basis dafür bilden – neben einer technischen und kaufmännischen Ausbildung – seine inzwischen knapp 20 Jahre Vertriebserfahrung in der SHK-Branche. Die Verantwortung, die er im Zusammenhang mit seiner Aufgabe trägt, ist ihm bewusst: „Unsere Großhandelspartner haben im Hause Taconova seit jeher einen hohen Stellenwert. Ich werde ihnen wie gewohnt auf Augenhöhe begegnen und als versierter Problemlöser im Vertriebsalltag zur Verfügung stehen“, erläutert Daniel Kelbassa. Dabei kann er auf ein reibungslos funktionierendes Netzwerk im Großhandel, in Verbänden und in der Industrie zurückgreifen. Sämtliche Gebäudetechnik-Lösungen aus den unterschiedlichen Kompetenzfeldern des Unternehmens im Blick, freut er sich darauf, die Neuheiten und Weiterentwicklungen aus den Bereichen Armaturentechnik, Pumpentechnik, Systemtechnik, Flächenheizungen und hydraulischer Abgleich vorzustellen. Der 40-jährige Daniel Kelbassa lebt und arbeitet im sauerländischen Attendorn. Damit befindet er sich in idealer Ausgangslage für den zentralen Deutschlandvertrieb. „Gute Erreichbarkeit und persönlicher Kontakt sind für die Zusammenarbeit mit dem Handel unerlässlich. Ich möchte die gute Zusammenarbeit mit unseren Großhandelspartnern weiter vertiefen und sie umfassend unterstützen“, bestätigt er.