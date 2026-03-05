Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung intelligenter Gebäudetechnik steht Taconova für hocheffiziente Lösungen, erstklassigen Kundenservice und ausgezeichnete Ingenieurskunst. Auf der diesjährigen SHK-E Essen stellt der Hersteller sein breites Portfolio hydraulischer Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien vor. Vom 17. bis zum 20. März können Besucher in Halle 3 an Stand B46 neueste Systemtechnik, wie die kompakte, dezentrale Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Femto2 zur Untertisch-Installation entdecken. Auch mit dabei: die leistungsstarken Umwälzpumpen der TacoFlow3 Familie und zahlreiche Lösungen für die effiziente und komfortable Versorgung von Flächenheizungssystemen.

Mit besonders kompakten Maßen von nur 330 mm x 481 mm x 100 mm ist Taconovas neueste Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Femto2 speziell für den Einbau unterhalb von Küchenspülen geeignet. Damit bietet sie die optimale Lösung für eine hygienische Trinkwassererwärmung direkt an weit entfernten Entnahmestellen in Privathaushalten und kleinen Gewerben. Weiterer Pluspunkt: TacoTherm Fresh Femto2 lässt sich besonders gut mit Wohnungsübergabestationen kombinieren. Nutzer profitieren von sicherer Trinkwasserhygiene, hoher Energieeffizienz und einfacher Abrechnung bei platzsparender Technik.

Diese neue Station reiht sich in das umfangreiche Systemtechnik-Angebot von Taconova ein. Unter dem Namen PLAN>TECH>CARE erhalten Planer und Fachhandwerker vom Taconova-Team maßgeschneiderte Unterstützung von der Planung über die Auswahl der passenden Systemtechnik bis hin zur Unterstützung bei Inbetriebnahme und Wartung.

Kompakte Pumpentechnik, große Leistung

Neben dem breiten Systemtechnikportfolio präsentiert das Unternehmen auch die hocheffiziente Umwälzpumpenserie TacoFlow3. Diese deckt mit zahlreichen Modellen ein großes Spektrum verschiedenster hydraulischer Anwendungen im Bereich der Gebäudetechnik ab. Die Pumpen der neuesten Generation überzeugen mit einer besonders hohen Leistung bei zugleich kompakter Bauweise. Der Ersatz bestehender, veralteter Pumpentechnik gestaltet sich dank der beiden Anschlussmöglichkeiten, dem Plug-and-Play- und dem TacoSmart-Stecker, besonders flexibel und benutzerfreundlich.

Das Taconova-Team freut sich auf spannende Gespräche mit Kunden, Partnern und Fachinteressierten in Halle 3/Stand B46, wo das Unternehmen sein breites Portfolio vorstellt.