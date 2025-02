Im Rahmen der ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft in Frankfurt am Main, präsentiert Taconova in Halle 9.0, Stand B05 Innovationen und Produkthighlights der Gebäudetechnik für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen. Gemäß dem diesjährigen Messe-Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ stehen am Taconova-Stand die neuen Umwälzpumpen der Serie TacoFlow3 im Fokus, die noch mehr Effizienz bei noch kompakterer Größe versprechen. Ergänzt wird das Portfolio durch weitere innovative Produkte aus dem Bereich der Systemtechnik.

Als Highlight am Taconova-Stand erwartet die Besucher auf der ISH 2025 die neue Umwälzpumpenserie TacoFlow3, die mit zahlreichen Modellen ein breites Spektrum verschiedenster hydraulischer Anwendungen im Bereich der Gebäudetechnik abdeckt. Die Pumpen der neuesten Generation bieten sämtliche Vorteile der bewährten Vorgängerreihe TacoFlow2 und erzielen darüber hinaus eine noch bessere Performance bei zugleich kompakterer Bauweise. Der Ersatz bestehender, veralteter Pumpentechnik gestaltet sich dank Plug-and-Play und dem neuen TacoSmart-Stecker besonders flexibel und benutzerfreundlich.

UmwälzpumpenTacoFlow3: Mehr Leistung, mehr Vielfalt, mehr Flexibilität

Weitere Messe-Highlights im Bereich Systemtechnik

Neben der neuen Umwälzpumpenserie präsentiert Taconova zwei Neuheiten aus dem Bereich Systemtechnik, darunter die Wohnungsübergabestation TacoTherm Dual Piko PM2, die dank ihrer extrem flachen, modularen Bauweise selbst bei begrenztem Platz eine optimale Integration ermöglicht. Ergänzt wird das Portfolio durch die Systempumpengruppe TacoHeat Smart, die durch integrierte Armaturen, Mischer und Hocheffizienzpumpen einen hohen Vorfertigungsgrad bietet und im Gebäude einen bedarfsgerechten Heizwasserdurchfluss und Druckverhältnisse im Leitungsnetz sicherstellt. Das Ergebnis: eine bedarfsangepasste Wärmeversorgung und spürbare Energieeinsparungen bei gleichzeitig verringerter Geräuschlast.

Taconova freut sich darauf, Kunden, Partner und Fachinteressierte in Halle 9.0, Stand B05 willkommen zu heißen und tiefere Einblicke in die Produktneuheiten zu gewähren.