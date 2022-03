Pressemeldung

Das patentierte Abgleichventil TopMeter Plus (links) ist jetzt auch als Kunststoffvariante erhältlich (rechts). In beiden Versionen verfügt es über eine praktische Memory-Funktion, mit der die zuletzt eingestellte Durchflussmenge abrufbar ist. Bilder: Taconova

Um besonders hohen Ansprüchen an eine präzise und geregelte Wärmeverteilung bei Wand- und Fußbodenheizungen nachzukommen, bietet Taconova mit dem TacoSys Pro eine der modernsten Produktlösungen auf dem Markt. Innovative Komponenten wie das TopMeter Plus Abgleichventil und das TacoDrive Stellantriebsventil sorgen bei dem Heizkreisverteiler der nächsten Generation sowohl für einen komfortablen und einfachen hydraulischen Abgleich als auch eine maximal zuverlässige automatische Raumtemperaturregelung. Das TopMeter Plus gibt es jetzt ganz neu auch in einer Variante komplett aus Kunststoff.

Mit dem TopMeter Plus Abgleichventil lassen sich im Rahmen des hydraulischen Abgleichs Wassermengen in Heiz- und Kühlkreisen exakt und bequem einstellen. Genau wie beim bewährten TopMeter kostet die Einregulierung direkt am Verteilerbalken den Heizungsfachmann nur einen gewohnten Handgriff. Die neue, weiterentwickelte Variante TopMeter Plus verfügt über alle bisherigen Funktionen und punktet zusätzlich mit einem weiteren praktischen Feature: Ab sofort können vorgenommene Einstellungen direkt gesichert werden. Unter der roten Einstellhaube befindet sich dazu ein grauer Arretierungsring. Ist die Einregulierung abgeschlossen, müssen Profis den Ring einfach nur nach unten auf den Ventilsitz drehen und mit der roten Haube fixieren. Das Ventil bleibt dabei auch mit arretierter Durchflussmengeneinstellung absperrbar. Beim erneuten Öffnen wird durch Drehen bis zum Anschlag der zuletzt gesicherte Wert ganz einfach wieder eingestellt. Insbesondere für Mietwohngebäude oder Gewerbeobjekte ist diese neue Memory-Funktion sehr praktisch, da zuletzt eingestellte Durchflussmengen jederzeit wieder abrufbar sind.

TopMeter Plus: Neue Kunststoffvariante

Ab sofort ist das TopMeter Plus auch in einer Variante aus Kunststoff erhältlich. Die Kunststoff-Version besitzt exakt dasselbe Einbaumaß sowie eine identische Schlüsselweite und ist somit 1:1 austauschbar mit dem aktuellen TopMeter bzw. TopMeter Plus. Auch in der einfachen Handhabung, der sicheren Funktion, der hohen Qualität und zuverlässiger DIN-Norm-Erfüllung steht die Kunststoff-Version der Messingausführung in nichts nach.

TacoDrive: Kompakt, sicher und zeitsparend

Zusammen mit dem aus Edelstahl gefertigten, neuen Heizkreisverteiler TacoSys Pro ergibt sich mit dem TopMeter Plus eine perfekte Kombination. Der innovative Verteiler kann für bis zu zwölf Heizkreise eingesetzt werden und ist werkseitig bereits mit allen erforderlichen Hauptkomponenten montagefertig ausgestattet. Neben dem TopMeter Plus gehört auch das Stellantriebsventil TacoDrive zur Ausstattung des TacoSys Pro – eine direkt elektrisch angetriebene Kombination von Verteilerventil und Stellantrieb, die steckerfertig auf dem Heizkreisverteiler geliefert wird. So entfällt bei der praktischen Taconova All-in-One-Lösung die Einzelmontage von separaten Stellantrieben, wodurch der Installateur viel Zeit und Kosten einspart. Das patentierte TacoDrive ist zur Regulierung des Volumenstroms in Verbindung mit einem Raumthermostat konzipiert und im Rücklauf des Heizkreisverteilers eingebaut. Zusätzlich zu den klaren Vorteilen bei der Montage lässt sich bei der innovativen Steckverbindung auch die Raumzonenzuordnung bei Bedarf schnell korrigieren. Weiterer Pluspunkt: Die Zusammenführung von Stellantrieb und Ventil in einer Baugruppe stellt die passende Adaption von Verteilerventil und -antrieb sicher. Auch das häufig auftretende Problem der Schließmaßabstimmung haben die Experten von Taconova mit dem TacoDrive ausgeschlossen. Weiteres Sicherheitsplus: Mit IP 54 bietet das Taconova Ventil zudem die höchste verfügbare Schutzklasse aller im Markt erhältlichen Stellantriebe.

Clevere Funktionskontrolle

TacoDrive verfügt außerdem über eine direkte Funktionskontrolle: Ein Sichtglas ermöglicht die einfache und schnelle optische Überprüfung der tatsächlichen Ventilstellung und der Funktion des Stellantriebs – ein klarer Vorsprung gegenüber separaten Stellantrieben. Und auch für den Fall einer Stromunterbrechung hat das Unternehmen vorgesorgt. Mit der reversiblen „First Open“-Funktion kann TacoDrive manuell in eine Grundöffnungsstellung gebracht werden, um die angeschlossenen Kreise auch ohne Stromzufuhr befüllen und spülen zu können.

Ganzheitliche Lösungen für mehr Komfort

Auch als Bestandteil der anschlussfertigen Taconova Wohnungsübergabestationen TacoTherm Duals Piko und Nano sorgt der TacoSys Pro mit Top Meter Plus und TacoDrive für optimale Wärmeverteilung im gesamten Gebäude. Die modularen all-in-one Stationen erwärmen Trinkwasser im Durchflussprinzip und regeln auf Wunsch gradgenau die Warmwasseraustrittstemperatur. Hohe Vorfertigungsgrade und wartungsarme Systeme sparen wertvolle Montagezeit und machen einen Service beinahe überflüssig. Ihre kompakte Bauweise – auf Wunsch auch in geringer Bautiefe – sowie das modulare Grundkonzept mit großer Variantenvielfalt vereinfachen die Planung. Innovative und ausschließlich hochwertige Komponenten wie der TacoSys Pro oder auch die hauseigene im Heizungsmodul integrierte Umwälzpumpe TacoFlow2 Adapt garantieren einen zuverlässigen Betrieb, reduzieren die Wartung auf ein Minimum und optimieren die Energiekosten.