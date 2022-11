Via Bluetooth lässt sich die Pumpe mit der grafisch ansprechenden und intuitiv bedienbaren App verbinden und macht dem Installateur die Arbeit besonders einfach. So bietet die App zahlreiche praktische Features: Steuern, ablesen, aufschlüsseln, protokollieren, speichern, e-mailen – diese und noch viele weitere Arbeitsschritte können vom Fachhandwerker bequem drahtlos durchgeführt werden. Ein Video veranschaulicht zudem die vielen Vorteile der neuen Technologie und visualisiert eindrucksvoll die praktischen Funktionen von Pumpe und App.

Das TacoFlow2 eLink-Video zeigt:

Drahtlose Bedienung und Einstellung per eLink-App

Min-Max Betriebsmodus: stufenlose Einstellung

9 Konstantdruckkurven / 9 Proportionaldruckkurven

activeADAPT

Direkte Anzeige der Betriebsstadien

Möglichkeit der Sperrung der Umwälzpumpe über die App, sodass an der Pumpe selber keine Verstellungen durch Dritte möglich sind.

Inbetriebnahmeprotokoll an gewünschte E-Mail-Adresse senden

Diagnose von Betriebsstunden, Abschaltungen, Energieverbrauch, Störungslog

Sprachauswahl und Einstellung von Maßeinheiten

Intelligente Bluetooth-Verbindung für mehr Komfort

Ist der eLink-Modus aktiviert und die Umwälzpumpe mit der App über Bluetooth verbunden, bieten sich dem Installateur zahlreiche Möglichkeiten. So kann er zwischen sieben Sprachen wählen und erhält alle Werte in Echtzeit. In der benutzerfreundlichen Oberfläche der App kann er sämtliche Pumpeneinstellungen direkt auf dem Touchscreen vornehmen. Über die eLink-Verbindung können beispielsweise jeweils neun Proportionaldruck- und Konstantdruckkurven eingestellt werden, was eine feine Anpassung der Heizungsanlage ermöglicht. Als weitere Modi stehen die Konstantdrehzahl und die ActiveADAPT-Funktion zur Verfügung. Letztere sorgt für eine hohe Energieeffizienz, indem sie die Pumpenleistung automatisch an die Anforderungen des Heizsystems anpasst.

Im gewählten Modus lassen sich die Werte einfach und drahtlos adaptieren. Besonders praktisch: Die vorgenommenen Einstellungen sowie der aktuelle Betriebspunkt der Umwälzpumpe werden in einem übersichtlichen Bericht ausgegeben, sodass der Installateur den Anlagenbestand ideal dokumentieren und verfolgen kann. Bei Bedarf kann er dem Protokoll auch direkt Fotos der Anlage hinzufügen und den anschaulichen Bericht per Knopfdruck direkt seinem Kunden oder Auftraggeber zusenden.

Leistungsstarke Umwälzpumpe

Neben dem smarten Betrieb im Zusammenspiel mit der App lässt sich die TacoFlow2 eLink auch im analogen Modus verwenden. Auch dann überzeugt sie mit ihren Einstellmöglichkeiten: Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regulieren, außerdem besteht die Wahl zwischen je zwei Konstantdruck- und Proportionaldruckkurven, sowie der activeADAPT Funktion. Wie alle Taconova Umwälzpumpen zeichnet sich auch die TacoFlow2 eLink durch einen sicheren, zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb aus. Die „Auto-unlock“-Funktion sowie die automatische Entlüftungsfunktion sorgen für zusätzliche Betriebssicherheit. Mit Förderhöhen von 6 m und 7 m, einem maximalen Volumenstrom von 4,4 m³/h und einem Temperaturbereich von 2 °C bis 110 °C kommt die TacoFlow2 eLink in Ein- und Zweirohrheizungen, Fußbodenheizungen sowie in Solaranlagen zum Einsatz.

Alle Infos zu den smarten Features und Funktionen sowie der Bedienung gibt’s im Video unter www.taconova.com/de/elink zu sehen.

Die App funktioniert auf IOS- oder Android-Systemen und kann im jeweiligen App Store kostenlos heruntergeladen werden. Für eine anschauliche Einführung in die Bedienung sorgt neben dem neuen Video auch eine in der App enthaltene Demo-Funktion.