Bei der Planung von Sanitäranlagen wirkt sich die Wahl der Absperrventile direkt auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.

Die Serie T4 von TECO wurde genau dafür entwickelt: eine Reihe von Kugelhähnen für die Wandmontage, DVGW-zertifiziert und ausgelegt für sichere Absperrungen, lange Lebensdauer und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Antiblockier-Kugelhähne aus Technopolymer

Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel, die vollständig herausnehmbar (Top Entry) und mit vollem Durchgang ist. Dies bietet:

Immer leichtgängige Betätigung und konstantes Drehmoment , auch nach langen Inaktivitätsperioden;

für dauerhaft stabile Leistung Kein Wasserstau, dadurch geringeres Risiko bakterieller Vermehrung gemäß DVGW W570, mit Durchflussleistung gemäß EN 806-2.

T4, T4E, T4 für Kunststoffrohre: Lösungen für jeden Bedarf

Die Serie T4 TECO umfasst:

T4E: motorisierbare Version mit E100-Stellantrieb zur Fernsteuerung der Wasserabsperrung;

T4 Mehrfachklemme – T4 PP-R: Ausführungen für Anlagen mit Kunststoffrohren (Mehrschicht und PP-R);

T4 – T4J: universelle Absperrkugelhähne, geeignet für die gängigsten Anwendungen.

Die Serie T4 von TECO ist die ideale Lösung für alle, die ein robustes und zuverlässiges Aufputz-Kugelhahn suchen, der die Anlagenverwaltung vereinfacht und langfristig konstante Leistung gewährleistet.

Die Vorteile der T4-Kugelhähne

Zertifizierte Zuverlässigkeit

Kugelhähne gemäß den wichtigsten europäischen Normen für Trinkwasser, mit Konformitätserklärungen und vollständiger technischer Dokumentation.

Universelle, motorisierbare Versionen oder spezifische für Mehrschicht- oder PP-R-Rohre, um die meisten Anlagenanforderungen abzudecken.

Ausgewählte Materialien und Antiblockiertechnologie gewährleisten Funktionalität und Effizienz auch nach vielen Jahren.

