26.11.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

T4-Kugelhähne von TECO: Praktikabilität und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit

Bei der Planung von Sanitäranlagen wirkt sich die Wahl der Absperrventile direkt auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.

Die Serie T4 von TECO wurde genau dafür entwickelt: eine Reihe von Kugelhähnen für die Wandmontage, DVGW-zertifiziert und ausgelegt für sichere Absperrungen, lange Lebensdauer und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Antiblockier-Kugelhähne aus Technopolymer

Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel, die vollständig herausnehmbar (Top Entry) und mit vollem Durchgang ist. Dies bietet:

  • Immer leichtgängige Betätigung und konstantes Drehmoment, auch nach langen Inaktivitätsperioden;
  • Keine Ablagerungen, dank Materialen und Dichtungen, die Ablagerungen und Kalk reduzieren;
  • Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor für dauerhaft stabile Leistung;
  • Kein Wasserstau, dadurch geringeres Risiko bakterieller Vermehrung gemäß DVGW W570, mit Durchflussleistung gemäß EN 806-2.

T4, T4E, T4 für Kunststoffrohre: Lösungen für jeden Bedarf

Die Serie T4 TECO umfasst:

  • T4E: motorisierbare Version mit E100-Stellantrieb zur Fernsteuerung der Wasserabsperrung;

  • T4 – T4J: universelle Absperrkugelhähne, geeignet für die gängigsten Anwendungen.

Die Serie T4 von TECO ist die ideale Lösung für alle, die ein robustes und zuverlässiges Aufputz-Kugelhahn suchen, der die Anlagenverwaltung vereinfacht und langfristig konstante Leistung gewährleistet.

Die Vorteile der T4-Kugelhähne

  • Zertifizierte Zuverlässigkeit
    Kugelhähne gemäß den wichtigsten europäischen Normen für Trinkwasser, mit Konformitätserklärungen und vollständiger technischer Dokumentation.
  • Planungsflexibilität
    Universelle, motorisierbare Versionen oder spezifische für Mehrschicht- oder PP-R-Rohre, um die meisten Anlagenanforderungen abzudecken.
  • Langlebigkeit
    Ausgewählte Materialien und Antiblockiertechnologie gewährleisten Funktionalität und Effizienz auch nach vielen Jahren.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
