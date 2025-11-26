T4-Kugelhähne von TECO: Praktikabilität und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit
Die Serie T4 von TECO wurde genau dafür entwickelt: eine Reihe von Kugelhähnen für die Wandmontage, DVGW-zertifiziert und ausgelegt für sichere Absperrungen, lange Lebensdauer und maximale Benutzerfreundlichkeit.
Antiblockier-Kugelhähne aus Technopolymer
Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel, die vollständig herausnehmbar (Top Entry) und mit vollem Durchgang ist. Dies bietet:
- Immer leichtgängige Betätigung und konstantes Drehmoment, auch nach langen Inaktivitätsperioden;
- Keine Ablagerungen, dank Materialen und Dichtungen, die Ablagerungen und Kalk reduzieren;
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor für dauerhaft stabile Leistung;
- Kein Wasserstau, dadurch geringeres Risiko bakterieller Vermehrung gemäß DVGW W570, mit Durchflussleistung gemäß EN 806-2.
T4, T4E, T4 für Kunststoffrohre: Lösungen für jeden Bedarf
Die Serie T4 TECO umfasst:
- T4E: motorisierbare Version mit E100-Stellantrieb zur Fernsteuerung der Wasserabsperrung;
- T4 Mehrfachklemme – T4 PP-R: Ausführungen für Anlagen mit Kunststoffrohren (Mehrschicht und PP-R);
- T4 – T4J: universelle Absperrkugelhähne, geeignet für die gängigsten Anwendungen.
Die Serie T4 von TECO ist die ideale Lösung für alle, die ein robustes und zuverlässiges Aufputz-Kugelhahn suchen, der die Anlagenverwaltung vereinfacht und langfristig konstante Leistung gewährleistet.
Die Vorteile der T4-Kugelhähne
- Zertifizierte Zuverlässigkeit
Kugelhähne gemäß den wichtigsten europäischen Normen für Trinkwasser, mit Konformitätserklärungen und vollständiger technischer Dokumentation.
- Planungsflexibilität
Universelle, motorisierbare Versionen oder spezifische für Mehrschicht- oder PP-R-Rohre, um die meisten Anlagenanforderungen abzudecken.
- Langlebigkeit
Ausgewählte Materialien und Antiblockiertechnologie gewährleisten Funktionalität und Effizienz auch nach vielen Jahren.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!