T-BOX, ein revolutionäres System! Halbierter Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichem Aufbau und Systemen!

Die neue Heizkreissysteme der T-Box-Verteilungsgruppen sind derart konzipiert, dass sie eine extrem hohe Leistung auf kleinstem Raum garantieren.

Leistungsstark und effizient auch in den anspruchsvollsten Anlagensituationen!

Es kann in 3 verschiedenen Positionen installiert werden, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.

T-BOX wurde für eine einfache Installation auch in kleinen Heizungsräumen konzipiert.

Die Vorteile: