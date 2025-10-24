T-BOX DN 25, 3 Heizkreise Bildnachweis: DEBE Flow Group/LOVATO
24.10.2025  Pressemeldung Alle News von DEBE

DEBE Flow Group: T-BOX - Heizkreisverteiler auf engstem Raum!

T-BOX, ein revolutionäres System! Halbierter Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichem Aufbau und Systemen!

Die neue Heizkreissysteme der T-Box-Verteilungsgruppen sind derart konzipiert, dass sie eine extrem hohe Leistung auf kleinstem Raum garantieren.

Leistungsstark und effizient auch in den anspruchsvollsten Anlagensituationen!

Es kann in 3 verschiedenen Positionen installiert werden, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.

T-BOX wurde für eine einfache Installation auch in kleinen Heizungsräumen konzipiert.

Die Vorteile:

  • Kompakt: halber Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
  • Heizkreisverteiler mit integriertem und auschliessbarem Abscheider
  • Modulare Bauweise: (2 bis 4 Kreise)
  • Variabel: In 3 Positionen installierbar
  • DN 20 - 3/4” Max Volumenstrom 2000 l/h, Max Heizleistung (Δt = 20° C), bis 46 KW
  • DN 25 - 1” Max Volumenstrom 3000 l/h, Max Heizleistung (Δt = 20° C), bis 70 KW
  • DUO-SYSTEM: Geeignet für Heizkesselanwendungen oder kombiniert mit Pufferspeicher

DEBE Flow Group GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Chemnitzer Straße 71
09212 Limbach-Oberfrohna
Deutschland
Telefon:  03722505700
