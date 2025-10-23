Manchmal genügt eine gefühlte Kleinigkeit, um einen spürbaren Unterschied zu machen. Im Rahmen der diesjährigen ISH präsentiert die Hans Sasserath GmbH & Co. KG seinen neuen SYRLock. Der Gamechanger bei der Installation ist hierbei ein optimierter SYR Flansch. Dieser sorgt für eine erheblich schnellere Montage als bisher. Denn heute gilt mehr denn je, Zeit ist Geld. So wird der neue Flansch zum Liebling der Monteure.

„So einfach und schnell war die Montage von Haustechnik noch nie!“, sagt Stephan Heinicke, Referent Schulungswesen bei der Hans Sasserath GmbH & Co. KG und bringt damit die Innovation auf den Punkt. In drei einfachen Schritten sind die SYR Produkte installiert und bereit für die Inbetriebnahme: auspacken, auf den neuen Flansch drehen, „Klick“ – und fertig. In weniger als zwei Sekunden sitzt mit dem neuen SYRLock alles sicher und fest – ganz ohne Werkzeug. Ab 2026 wird der clevere Mechanismus in Serie produziert. Dieser besteht aus dem optimierten Flansch und dem Gegenstück zum Einrasten, welches direkt in der neuen Produktlinie von SYR verbaut ist. Dank des smarten Designs sitzen alle Produkte mit nur einem Handgriff schnell, passgenau und sicher. Eine Montage mit Inbusschrauben ist nicht mehr nötig. Ebenso schnell wie die Montage ist das Produkt auch demontiert: Mit einem Flach-Schraubendreher den automatischen Verschluss lösen und die Armatur wird genauso einfach wieder demontiert.

Millionenfach bewährt und stetig weiterentwickelt

Ein kurzer Rückblick: Seit 1988 ist der originale SYR Universalflansch auf dem Markt und wurde im Rahmen des SYR Flanschprogramms seitdem millionenfach verbaut. So unscheinbar er auch ausschaut, ist er doch die Basis für das umfassende SYR Trinkwassermanagement. So lassen sich unter anderem die Weichwasseranlage NeoSoft Connect, der Druckminderer und Leckageschutz TRIO DFR/LS Connect sowie weitere SYR Produkte über den Flansch kombinieren. Mit dem neuen Flansch mit SYRLock bekommt der Universalflansch eine Ergänzung, welche die Montagefreundlichkeit und Geschwindigkeit der Installation optimiert. Damit reiht sich der SYRLock in die Reihe der montagefreundlichen Produkte mit System, für die die Hans Sasserath GmbH & Co. KG bekannt ist.

Innovationen mit dem Ohr am Markt

Das Korschenbroicher Unternehmen steht seit Jahren dafür, das Ohr am Markt zu haben und auch die aktuelle Optimierung geht auf Feedback der Kunden aus dem Handwerk zurück. „Wir sind permanent mit unseren Partnern aus dem SHK-Bereich im Kontakt, um unsere Produkte den sich verändernden Anforderungen anzupassen“, erklärt Heinicke und ergänzt: „Der Wunsch war, die Vorteile des bestehenden Flansches beizubehalten, die Montage aber gleichzeitig zu vereinfachen.“ So sind beim neuen Flansch mit dem SYRLock zusätzlich zwei O-Ringe direkt als Dichtung integriert. Das sorgt für eine sichere und schnelle Installation der neuen SYR Produktlinie. So bleibt für die Handwerker mehr Zeit für den Service beim Kunden. Das Messing des Flansches entspricht dabei den Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung.

Den neuen Flansch mit SYRLock wird es in den Größen DN 20, DN 25, DN 32 sowie in den SYRLock max Größen DN 40 und DN 50 geben.