SYR sucht Servicetechniker/Kundendienstmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) für diverse Regionen in Deutschland

Die Hans Sasserath GmbH & Co. KG - ein international agierendes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Korschenbroich am Niederrhein und mit Niederlassungen in China, Österreich, Polen und Belgien. Unsere Marke SYR verbindet Tradition und Innovation - unsere Produktlösungen im Wassermanagement und Heizungsschutz prägen den Markt. Weltweit arbeiten über 450 Beschäftigte täglich daran, dass SYR mit zuverlässiger Technik, wegweisenden Ideen und smarten Lösungen stets die Weichen auf Erfolg stellen kann.