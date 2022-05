SYR setzt Meilenstein

Das neue Prestigeobjekt SYR TechLab setzt einen weiteren Meilenstein in der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens. Bild: SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Wer sich stetig weiterentwickeln möchte, darf sich nicht auf den erzielten Erfolgen ausruhen: Genau dafür hat sich die SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG entschieden und mit dem neuen TechLab einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte gesetzt. Das Familienunternehmen aus Korschenbroich gehört zu den führenden Unternehmen in der Sanitärbranche. Gerade im Bereich Smart Home konnte SYR in den letzten Jahren Zeichen setzen. Zudem sind die Korschenbroicher führend auf den Gebieten Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung. Mit dem neuen TechLab soll diese Position weiter gestärkt und ausgebaut werden.

„Wir sind extrem stolz auf unser neues Entwicklungs- und Konstruktionscenter. Das neue SYR TechLab fördert den Erfahrungsaustausch unterschiedlicher Teams aus verschiedenen Bereichen und kombiniert Funktionalität auf dem neuesten technischen Stand mit einer modernen, hellen und inspirierenden Arbeitsumgebung. Wir erhoffen uns dadurch noch bessere Lösungen für die Aufgabenstellungen unserer Kunden“, erklärt Elisa Sasserath-Kentsch, Geschäftsführung SYR.

Für die Realisierung musste eine zentral im Unternehmen gelegene ehemalige Lagerhalle umgebaut, komplett entkernt und mit modernster Technik ausgestattet werden. So wurde ein Arbeitsumfeld für die Bereiche Entwicklung und Konstruktion geschaffen. Ein Vorteil hierbei: Die räumliche Nähe und der intensive Austausch mit den Kollegen anderer Abteilung bedingt Synergien, die der Hans Sasserath GmbH & Co. KG in der weiteren Entwicklung von Produkten und Lösungen hilfreich sein werden.

Für die Entwicklungsabteilung wurde dazu ein doppelstöckiger Komplex eingesetzt – helle Büros mit bis zu 25 neuen, modern ausgestatteten Arbeitsplätzen. Sie bieten einen Blick sowohl nach draußen als auch in die Halle, in der zusätzliche zwölf Arbeitsplätze sowie Prüfstände für neue SYR Armaturen entstanden sind.

Somit darf man gespannt sein, welche neuen und zukunftsweisenden Produkte in der Schmiede des SYR TechLab entstehen.