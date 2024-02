Modern, kombinierbar, montagefreundlich – so setzt die Hans Sasserath GmbH & Co. KG seit Jahren neue Standards im Wassermanagement. Mit einer Erweiterung der NeoSoft Connect-Serie zeigt sich das Unternehmen innovativ auf der SHK+E Essen und IFH/Intherm Nürnberg und unterstreicht damit seine Kompetenz in der Entwicklung zukunftsfähiger Produktlinien. Erleben Sie Technik, die überzeugt!

Mit Fokus auf Montagefreundlichkeit und Systemeffizienz setzt die Hans Sasserath GmbH & Co. KG auf der SHK+E Essen und der IFH/Intherm Nürnberg ein starkes Statement: Auf SYR-Technik ist Verlass! Sie vereinfacht das Arbeitsleben von Installateuren deutlich und sorgt auch für höchste Kundenzufriedenheit. Durch die Fähigkeit, unterschiedliche Systeme intelligent miteinander zu verknüpfen, werden die SYR-Produkte modernen Ansprüchen bei der Hausinstallation gerecht.

Benutzerfreundlich und effizient – perfekte Harmonie

Schon auf der SHK+E Essen präsentiert die Hans Sasserath GmbH & Co. KG eine überraschende Neuheit: Mit der Einführung der NeoSoft 2500 Connect wird die NeoSoft Connect Reihe offiziell zur Produktfamilie. Die bereits etablierte NeoSoft 5000 Connect, mit ihrem Doppelenthärtungssystem, findet in der neuen NeoSoft 2500 Connect seine “kleine“ Schwester. Diese wurde speziell für eine bis drei Wohneinheiten entwickelt und vereint zwei patentierte Neuerungen in einem Produkt: ein innovatives Ein-Schlauch-System sowie den Sandwichflansch, auf dem sich andere SYR-Produkte einfach und schnell montieren lassen. Beide Modelle bieten fortschrittliche Lösungen für weiches Wohlfühlwasser. Ihre einfache Bedienung via Touchscreen und App-Anbindung macht sie besonders benutzerfreundlich. Dank anschlussfertiger Einheit ist die Installation unkompliziert und macht die NeoSoft Connect Produktfamilie zum Favoriten für Installateure und Endkunden.

Smart kombiniert

Über das bekannte Flanschsystem von SYR lassen sich alle Produkte sehr einfach miteinander kombinieren und bieten dadurch eine umfassende Lösung für moderne Hausinstallationen. Diese Kombinationsmöglichkeiten erfüllen zuverlässig unterschiedliche Anforderungen an Wasserqualität, -hygiene und -sicherheit. Besonders hervorzuheben ist, dass durch die Verbindung der Produkte ein intelligentes Wassermanagementsystem geschaffen wird, das universelle Anschlüsse, fortschrittliche Filtertechnik, Wasserenthärtung und Leckageschutz nahtlos integriert. Die intuitive Steuerung über die SYR App erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern auch die Anpassung an spezifische Bedürfnisse.

Erleben Sie auf der SHK+E in Essen und der IFH/Intherm in Nürnberg die neuesten Innovationen von SYR, die mit ihrer Kombinationsfähigkeit und vernetzten Kompetenz den Weg zur Hausinstallation 2.0 ebnen und neue Maßstäbe in der Sanitärbranche setzen.