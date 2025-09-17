Die Duschelemente von swisspor Deutschland sind äußerst druckfest und bieten eine stabile Basis für die Fliesenverlegung. Sie gleichen Unebenheiten zuverlässig aus und eignen sich durch ihr integriertes Gefälle ideal für barrierefreie, ebenerdige Duschen. Flexible Systemvarianten bieten Spielraum für individuelle Kundenwünsche.

Mit den vorgefertigten Duschelementen auf Basis veredelter Bauplatten lassen sich bodengleiche und barrierefreie Duschen einfach gestalten – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. Ihre leichten, stabilen XPS-Kerne machen die Elemente einfach zu transportieren und zu verarbeiten. Natürlich sind sie zu 100 % wasserdicht; zudem besitzen sie eine integrierte Gefällegeometrie, die einen einwandfreien Wasserabfluss sicherstellt – ganz ohne zusätzliche Maßnahmen.

Besonders vorteilhaft: Der Installateur kann die Ablaufvariante flexibel gestalten. Ob Punkt- oder Linienentwässerung, die Position des Ablaufs lässt sich frei wählen und exakt ausrichten. Ihre geringe Einbauhöhe macht die Elemente zudem ideal für Renovierungsprojekte, die nur niedrige Bodenaufbauten erlauben.

Die Abdichtung erfolgt sicher und normgerecht: Übergänge zu Wandflächen werden mit Dichtbändern und Manschetten fachgerecht angeschlossen. So entsteht eine langlebige, sichere und montagefreundliche Lösung, die Zeit spart und gleichzeitig höchste Qualität bietet.

Weitere Informationen zur swisspor Gruppe finden sich unter den Webseiten sp-elemente.de, herotec.de, schedetal.de und swisspor.com.