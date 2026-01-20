Wir wollen Deutschland ein gut gedämmtes und behagliches Zuhause bieten! Um das zu schaffen, braucht unser Unternehmen kompetente und loyale Mitarbeitende, welche die swisspor Deutschland Tag für Tag zum Erfolg führen.

Möchten Sie unsere ca. 200 Mitarbeitenden unterstützen und sind gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für die swisspor Deutschland GmbH mit 4 Produktionsstandorten suchen wir, für unseren Standort in Ahlen, per sofort oder nach Vereinbarung einen

Sachbearbeiter/-in Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Ihre Hauptaufgaben:

Fachliche und kompetente Korrespondenz mit Kunden

Bearbeitung eingehender Vertriebsaufträge

Durchführung von Preiskalkulationen und Angebotserstellung

Beauftragung von Speditionen / Exportabwicklung

Erfassung von Neukunden, sowie Preis- und Artikelpflege im ERP System

Abwicklung des Reklamationsmanagements inkl. Gutschriftenerstellung

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst

Technisches und analytisches Verständnis

Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift, zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office Programmen, und erste Erfahrung mit ERP Systemen

Selbstständige, zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten

1971 gegründet, verkörpern wir bis heute - auch in Deutschland - die Schweizer Werte, höchste Qualität, Pioniergeist und Nachhaltigkeit und stellen unsere Mitarbeitenden ins Zentrum.

Wir pflegen einen wertschätzenden Führungsstil und ein unkompliziertes und kollegiales Miteinander, eine offene Fehlerkultur und fördern Kreativität.

Wir lassen Sie machen, denn sie arbeiten nicht deshalb gut, weil sie kontrolliert werden, sondern weil sie sich mit Ihrer Arbeit identifizieren und sie gerne machen.

Wir sind ein Team und ziehen alle am gleichen Strang. Dank regelmäßigem Austausch, Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation lernen wir voneinander.

Wir lassen Sie nicht alleine. Sie werden Step by Step an ihre neue Tätigkeit herangeführt.

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Fühlen Sie sich angesprochen und sind bereit für eine Veränderung? Dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen! Bewerben Sie sich direkt online, laden sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate sowie ein Foto von ihnen am besten direkt hoch.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen !

Kontakt

Ines Jobst

HR Business Partner

swisspor Deutschland GmbH

Telefon: +49 39484 71238