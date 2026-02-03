Wir wollen Deutschland ein gut gedämmtes und behagliches zuhause bieten! Um das zu schaffen, braucht unser Unternehmen kompetente und loyale Mitarbeitende, welche die swisspor Deutschland Tag für Tag zum Erfolg führen.

Möchten Sie unsere ca. 200 Mitarbeitenden an 4 Produktionsstandorten unterstützen und sind gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unseren Standort in Ahlen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Finanzbuchhalter/in (m/w/d).

Ihre Aufgaben

Erfassen und Kontieren aller Geschäftsvorfälle für swisspor und verbundene Unternehmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Verantwortung für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung für swisspor und verbundene Unternehmen

Erstellung, Bearbeitung und Prüfung von Mahnungen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Mithilfe bei der Erstellung der Monatsabschlüsse sowie Mitwirkung bei der Vorbereitung der Jahresabschlüsse

Überwachung und Bearbeitung offener Posten

Mitwirken bei der Liquiditätsplanung

Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten im Finanz- und Rechnungswesen

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Finanzbuchhaltung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung

Fundierte Kenntnisse in Hauptbuch, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office (Word, Excel)

Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise, sowie Kommunikationsstärke und Diskretion

Warum swisspor

1971 gegründet, verkörpern wir bis heute - auch in Deutschland - die Schweizer Werte, höchste Qualität, Pioniergeist und Nachhaltigkeit und stellen unsere Mitarbeitenden ins Zentrum.

Wir pflegen einen wertschätzenden Führungsstil und ein unkompliziertes und kollegiales Miteinander, eine offene Fehlerkultur und fördern Kreativität.

Wir lassen Sie machen, denn sie arbeiten nicht deshalb gut, weil sie kontrolliert werden, sondern weil sie sich mit Ihrer Arbeit identifizieren und sie gerne machen.

Wir sind ein Team und ziehen alle am gleichen Strang. Dank regelmäßigem Austausch, Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation lernen wir voneinander.

Wir lassen Sie nicht alleine. Sie werden Step by Step an ihre neue Tätigkeit herangeführt.

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Fühlen Sie sich angesprochen und sind bereit für eine Veränderung? Dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen! Bewerben Sie sich direkt online, laden sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate am besten direkt hoch.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

