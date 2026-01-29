swisspor sucht Einkäufer (m/w/d) Standort Ahlen
Möchten Sie unsere ca. 200 Mitarbeitenden an 4 Produktionsstandorten unterstützen und sind gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unseren Standort in Ahlen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Einkäufer/in.
Ihre Aufgaben
- Durchführung von operativen Einkaufsprozessen, von der Bedarfsermittlung bis zur Bestellung
- Auswahl, Bewertung und Entwicklung von Lieferanten im In- und Ausland
- Sicherstellung von Qualität, Kosten und Lieferterminen in enger Abstimmung mit Fertigung, Projektmanagement und Technik
- Aktive Mitgestaltung bei der Optimierung von Einkaufs- und Beschaffungsprozessen
- Reporting relevanter Einkaufskennzahlen und kontinuierliche Prozessoptimierung
Ihr Profil
- Kaufmännische oder technische Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Einkauf
- Mehrjährige Berufserfahrung im operativen Einkauf (mindestens fünf Jahre), vorzugsweise im industriellen Umfeld
- Technisches Verständnis und Fähigkeit, technische Spezifikationen zu lesen und zu bewerten
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und ERP-Systemen
- Ausgezeichnetes Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
- Gute Analysefähigkeit sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Warum swisspor
- 1971 gegründet, verkörpern wir bis heute die Schweizer Werte, höchste Qualität, Pioniergeist und Nachhaltigkeit und stellen unsere Mitarbeitenden ins Zentrum.
- Wir pflegen einen wertschätzenden Führungsstil und ein unkompliziertes und kollegiales Miteinander, eine offene Fehlerkultur und fördern Kreativität.
- Du bist bei uns keine Nummer: Für (gute) Ideen haben wir ein offenes Ohr. Wenn deine Idee unsere Kunden oder unsere Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse weiterbringt, dann setzen wir diese auch um.
- Wir bieten ein breites Spektrum an Corporate Benefits aus allen wichtigen Lebensbereichen. Darüber hinaus bieten wir mindestens 25 Tage Ferien.
- Wir sind ein Team, das am gleichen Strick zieht. Dank regelmässigem Austausch, Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation lernen wir voneinander.
- Wir glauben daran, dass du deine Arbeit gut machst, weil du sie gerne machst – nicht, weil jemand über deine Schulter schaut. Deshalb geben wir dir den Freiraum, Verantwortung zu übernehmen und dich zu entfalten.
- Unsere motivierten Mitarbeitenden machen den Unterschied und leben den «Unternehmer-im-Unternehmen» täglich vor.
Konnten wir Sie von der swisspor Gruppe überzeugen? Wunderbar - dann laden Sie ihre Bewerbungsunterlagen direkt über den Bewerben-Button hoch.
Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt
Michael Haneke
Personalleitung
herotec GmbH Flächenheizung
Telefon: +49 2382 808524