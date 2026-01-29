Wir wollen Deutschland ein gut gedämmtes und behagliches zuhause bieten! Um das zu schaffen, braucht unser Unternehmen kompetente und loyale Mitarbeitende, welche die swisspor Deutschland Tag für Tag zum Erfolg führen.

Möchten Sie unsere ca. 200 Mitarbeitenden an 4 Produktionsstandorten unterstützen und sind gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unseren Standort in Ahlen, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Einkäufer/in.

Ihre Aufgaben

Durchführung von operativen Einkaufsprozessen, von der Bedarfsermittlung bis zur Bestellung

Auswahl, Bewertung und Entwicklung von Lieferanten im In- und Ausland

Sicherstellung von Qualität, Kosten und Lieferterminen in enger Abstimmung mit Fertigung, Projektmanagement und Technik

Aktive Mitgestaltung bei der Optimierung von Einkaufs- und Beschaffungsprozessen

Reporting relevanter Einkaufskennzahlen und kontinuierliche Prozessoptimierung

Ihr Profil

Kaufmännische oder technische Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Einkauf

Mehrjährige Berufserfahrung im operativen Einkauf (mindestens fünf Jahre), vorzugsweise im industriellen Umfeld

Technisches Verständnis und Fähigkeit, technische Spezifikationen zu lesen und zu bewerten

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und ERP-Systemen

Ausgezeichnetes Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

Gute Analysefähigkeit sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Warum swisspor

1971 gegründet, verkörpern wir bis heute die Schweizer Werte, höchste Qualität, Pioniergeist und Nachhaltigkeit und stellen unsere Mitarbeitenden ins Zentrum.

Wir pflegen einen wertschätzenden Führungsstil und ein unkompliziertes und kollegiales Miteinander, eine offene Fehlerkultur und fördern Kreativität.

Du bist bei uns keine Nummer: Für (gute) Ideen haben wir ein offenes Ohr. Wenn deine Idee unsere Kunden oder unsere Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse weiterbringt, dann setzen wir diese auch um.

Wir bieten ein breites Spektrum an Corporate Benefits aus allen wichtigen Lebensbereichen. Darüber hinaus bieten wir mindestens 25 Tage Ferien.

Wir sind ein Team, das am gleichen Strick zieht. Dank regelmässigem Austausch, Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation lernen wir voneinander.

Wir glauben daran, dass du deine Arbeit gut machst, weil du sie gerne machst – nicht, weil jemand über deine Schulter schaut. Deshalb geben wir dir den Freiraum, Verantwortung zu übernehmen und dich zu entfalten.

Unsere motivierten Mitarbeitenden machen den Unterschied und leben den «Unternehmer-im-Unternehmen» täglich vor.

Konnten wir Sie von der swisspor Gruppe überzeugen? Wunderbar - dann laden Sie ihre Bewerbungsunterlagen direkt über den Bewerben-Button hoch.

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben

Kontakt

Michael Haneke

Personalleitung

herotec GmbH Flächenheizung

Telefon: +49 2382 808524