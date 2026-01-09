Die Seminarreihen der swisspor Deutschland bringen alle Teilnehmer auf den neusten Stand des jeweiligen Fachgebietes. Bild: swisspor Deutschland GmbH, Ahlen

Die swisspor Deutschland GmbH präsentiert die neue Seminarreihe. Unter dem Motto „Wissen, Service, Lösungen – alles aus einer Hand“ wird ein vielfältiges Programm für Profis aus Bau und Handwerk geboten. An insgesamt drei deutschlandweiten Standorten finden die Schulungen statt. Neben theoretischen Inhalten wird eine praxisnahe Vermittlung fokussiert – vom Fußboden bis zum Dach.

Die neuen Lehrgänge vermitteln aktuelles Know-how für effiziente und sichere Bauprojekte. Im Bereich Mineralguss-Module & Duschboards lernen Teilnehmer Materialeigenschaften, Systemgedanken und Vorteile der modularen Bauweise kennen. Referent Stefan Nagel, Anwendungstechniker bei swisspor Deutschland, lädt im Anschluss zu einem Werksrundgang sowie praktischen Übungen zur Bearbeitung, Reparatur und Oberflächenpflege ein.

Der Lehrgang zum Klimabodentechniker von Axel Horn, Anwendungstechniker, und Arnd Richarz, Leiter Anwendungstechnik, von der swisspor Deutschland vermittelt Grundlagen klimawirksamer Fußbodenheizung – von Nass- und Trockenbausystemen über elektrische Flächenheizungen bis hin zu Energieeffizienz und normgerechter Ausführung. Ergänzend wird in einem weiteren Modul über Grundlagen, Technik und Anwendungen dünnschichtiger Flächenheizungssysteme für Boden, Wand und Decke referiert.

Das einzige zweitägige Seminarmodul findet ausschließlich in Schedetal statt. Hier vermittelt Hermann Harms, Fachberater Flachdach bei swisspor Deutschland, praxisnahes Wissen zu FPO-Bahnen als flexiblen Polyolefin-Abdichtungen für klimaaktive Boden- und Flächensysteme – inklusive Verarbeitung, Nahtführung und Untergrundvorbereitung. Im Weiteren geht es um den Einsatz von Flüssigkunststoffen für Detailanschlüsse und komplexe Geometrien. Auch die Dachsicherung mit Grundlagen der Absturzsicherung sowie sichere Montageumgebungen für Heiz- und Abdichtungssysteme werden thematisiert. Abgerundet wird der Lehrgang durch den richtigen Umgang mit PSA und rechtliche Vorgaben.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Anmelden kann man sich ganz einfach per E-Mail unter seminar.de(at)swisspor.com oder diesem Link.

Weitere Informationen zur swisspor Gruppe finden sich unter swisspor.de.