22.01.2026  Pressemeldung Alle News von swisspor

swisspor -Tagesseminar: Dünnschichtige Flächenheizungssysteme für Boden/Wand und Decke

Am 28.04.2026 von 09.00 - 17.00 Uhr in Ahlen oder Nittenau

Inhalt

  • Grundlagen & Technik
  • Anwendungsberatung Nasssysteme
  • Anwendungsberatung Trockenbausysteme
  • Elektroenergie
  • Praxisanwendungen

Teilnehmer

Für einen optimalen Ausbildungszweck wird der Kurs mit maximal 12 Personen durchgeführt.

Kursleiter

Arnd Richarz - Leiter Anwendungstechnik swisspor Deutschland
Axel Horn - Anwendungstechnik swisspor Deutschland

Kosten

95 € exkl. MwSt. & inkl. Mahlzeiten und Kursunterlagen.

Jetzt anmelden

swisspor-Deutschland
swisspor-Deutschland
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen-Vorhelm
Deutschland
Telefon:  02382 - 8085-0
www.swisspor.com/de-de/
Anzeigen
Deutsches Pelletinstituts GmbH
ORANIER Küchentechnik GmbH
Glassdouche GmbH
Rada Armaturen GmbH
SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.01.2026

Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung