swisspor -Tagesseminar: Dünnschichtige Flächenheizungssysteme für Boden/Wand und Decke
Inhalt
- Grundlagen & Technik
- Anwendungsberatung Nasssysteme
- Anwendungsberatung Trockenbausysteme
- Elektroenergie
- Praxisanwendungen
Teilnehmer
Für einen optimalen Ausbildungszweck wird der Kurs mit maximal 12 Personen durchgeführt.
Kursleiter
Arnd Richarz - Leiter Anwendungstechnik swisspor Deutschland
Axel Horn - Anwendungstechnik swisspor Deutschland
Kosten
95 € exkl. MwSt. & inkl. Mahlzeiten und Kursunterlagen.