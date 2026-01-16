Copyright Messefotos: MCH Group AG
16.01.2026  Pressemeldung Alle News von CONTI+

Swissbau 2026: Mit CONTI+ jetzt kostenlosen Eintritt sichern

Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Messestand auf der Swissbau in Basel vertreten. In Halle 1.2, Stand B58, präsentiert der Armaturenhersteller vom 20. bis 24. Januar 2026 einen Auszug aus seinem aktuellen Produktportfolio.

Vertriebsleiter Günter Matt und Kundenberater Nico Bolliger freuen sich auf Ihren Besuch. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Eintritt auf der Swissbau: Ihr Ticket für die Swissbau 2026

Im Fokus des CONTI+ Messestandes stehen vor allem Lösungen, die die Betriebssicherheit, Hygiene und Effizienz in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen deutlich verbessern. Das Highlight: die neue Generation des CONTI+ Wassermanagement‑Systems CNX 2.0. Das vollständig vernetzte System steuert elektronische CONTI+‑Armaturen von Duschen über Waschtische bis zu Urinalen zentral über ein einheitliches Dashboard. Es ist nahezu unbegrenzt skalierbar und eignet sich sowohl für kleine Objekte als auch für komplexe Installationen mit hunderten Komponenten. Dank der webbasierten Benutzeroberfläche lassen sich Geräte, Aktionen und Protokolle übersichtlich verwalten, dokumentieren und auswerten; das erleichtert Betreibenden die Optimierung von Wasserverbrauch, Betriebskosten und Trinkwasserhygiene.

CONTI+ auf der Swissbau:
20.-24. Januar 2026
Halle 1.2, Stand B58

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
Anzeigen
MHG Heiztechnik GmbH
Gampper GmbH
Mitsubishi Electric Europe B.V.
repaBAD GmbH
Hoval GmbH

DESTATIS:

15.01.2026

Großhandelspreise im Dezember 2025: +1,2 % gegenüber Dezember 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.01.2026

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,2 % gewachsen
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung