Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Messestand auf der Swissbau in Basel vertreten. In Halle 1.2, Stand B58, präsentiert der Armaturenhersteller vom 20. bis 24. Januar 2026 einen Auszug aus seinem aktuellen Produktportfolio.

Im Fokus des CONTI+ Messestandes stehen vor allem Lösungen, die die Betriebssicherheit, Hygiene und Effizienz in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen deutlich verbessern. Das Highlight: die neue Generation des CONTI+ Wassermanagement‑Systems CNX 2.0. Das vollständig vernetzte System steuert elektronische CONTI+‑Armaturen von Duschen über Waschtische bis zu Urinalen zentral über ein einheitliches Dashboard. Es ist nahezu unbegrenzt skalierbar und eignet sich sowohl für kleine Objekte als auch für komplexe Installationen mit hunderten Komponenten. Dank der webbasierten Benutzeroberfläche lassen sich Geräte, Aktionen und Protokolle übersichtlich verwalten, dokumentieren und auswerten; das erleichtert Betreibenden die Optimierung von Wasserverbrauch, Betriebskosten und Trinkwasserhygiene.

CONTI+ auf der Swissbau:

20.-24. Januar 2026

Halle 1.2, Stand B58