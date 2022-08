Neben der Farbe Weiß ist die Duschwanne in Steinoptik außerdem in den Farben Steingrau, Anthrazit und Sandstein bei HSK Duschkabinenbau erhältlich. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Eine Duschwanne ist das Fundament allen Duschvergnügens und muss heutzutage hohe Ansprüche erfüllen. Neben der reinen Funktionalität sind auch eine moderne Optik und großer Komfort wesentliche Eigenschaften. Um die vielfältigen Kundenwünsche zu erfüllen, können Fachhandwerker auf die superflachen Duschwannen aus Marmor-Polymer des Badexperten HSK zurückgreifen: Ästhetisch und funktional überzeugen die Produkte mit hervorragender Materialbeschaffenheit. Neu im Sortiment und sehr gefragt sind Duschwannen in moderner Steinoptik, die dem Badezimmer ein edles Ambiente verleihen.

Bei der Gestaltung der Dusche stehen Fachhandwerker vor einer großen Herausforderung, denn Badbesitzer wünschen sich einen hochwertigen und modernen Duschbereich, der in kurzer Zeit fertiggestellt ist. Dabei ist auch die Wahl der Duschfläche ein wichtiger Faktor. Mit den HSK Duschwannen in Steinoptik ist der Gestaltungsrahmen enorm erweitert. Die superflachen Duschwannen aus Marmor-Polymerharz bieten durch ihre massive Ausführung von 4 cm eine enorme Stabilität. In jeder Einbausituation gewähren sie eine hohe Montagefreundlichkeit – egal ob bodengleich, auf höhenverstellbaren Füßen oder direkt auf dem Boden. Die Duschwannen in Steinoptik sind in zwei Formen und zahlreichen Maßen verfügbar: als Quadrat in 90, 100 und 120 cm und als Rechteck von 75 x 100 cm bis 100 x 140 cm. Im Lieferumfang enthalten sind höhenverstellbare Füße sowie eine waagerechte Ablaufgarnitur mit einem Durchmesser von 9 cm. Damit passen sie in wirklich jedes Badezimmer.

Funktionalität trifft Design

Die Duschwannen in Steinoptik überzeugen nicht nur mit ihren flexiblen Einbaumöglichkeiten, der moderne matte Look macht jedes Badezimmer zu einem optischen Highlight: Die Duschwanne bringt in den Farben Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein ein edles und zeitloses Design ins Badezimmer. Für eine möglichst natürliche Anmutung setzt HSK auf eine fein strukturierte Oberfläche. Der edle Ablauf passt sich mit gleicher Beschaffenheit dezent der Steinoptik der Duschwanne an. Darüber hinaus ist er mit einem eingegossenen verzinkten Stahlblech verstärkt worden, was die Stabilität erhöht und die Belastungsgrenze auf bis zu 150 kg steigert. Doch nicht nur die Äußerlichkeiten überzeugen, auch die Rutsch- und Trittsicherheit für den Benutzer werden erfüllt. Für noch mehr Sicherheit ist eine Ausstattung aller Duschwannen von HSK werkseitig mit der besonders rutschsicheren AntiSlip-Beschichtung möglich. Außerdem sorgt das Marmor-Polymerharz für ein besonders angenehmes Duschgefühl, da das Material Wärme speichert und sehr hautsympathisch ist. Ein weiterer Pluspunkt für Badbesitzer: Die Duschwannen in Steinoptik sind pflegeleicht und einfach zu reinigen. Der eingelassene Ablaufdeckel ist leicht abnehmbar, sodass sich die Ablaufgarnitur schnell und hygienisch reinigen lässt – und das ganz ohne Werkzeug oder chemische Reinigungsmittel. Die einzelnen Elemente des Ablaufs, z. B. der Geruchsverschluss, lassen sich separat entnehmen und garantieren damit ein Höchstmaß an Reinigungsfreundlichkeit und -komfort.

Eine Duschwanne für jedes Bad

Der Einbau einer Duschwanne stellt sich in einigen Badezimmern als Herausforderung dar. Häufig findet der SHK-Profi komplexe und individuelle Einbausituationen vor. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass Versorgungs- bzw. Installationsschächte in die Duschzone ragen. Bei Sanierungsarbeiten können Wände auch vom lotrechten Maß abweichen, das erschwert den Einbau der Duschwanne enorm. Mit der Marmor-Polymer Duschwanne von HSK Duschkabinenbau können Fachhandwerker immer eine Lösung anbieten. Mit Schrägschnitten oder passgenauen Aussparungen an allen Seiten ist die Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik für nahezu alle Einbausituationen geeignet und bietet neben der vielfältigen Auswahl an Standardgrößen maximale Installationsflexibilität. Die gewohnt hohe Qualität sowie edle Optik bleiben auch nach einem Zuschnitt erhalten und die normgerechte Abdichtung, z. B. mit dem Aquaproof-Dichtset nach DIN 18534, ist an allen Schnittflächen gewährleistet.

Einfache Montage

Beim Einbau der superflachen Duschwannen von HSK profitieren Fachhandwerkspartner vom optionalen Boden-Einbaurahmen, der bereits werkseitig vorkonfektioniert ist. Der optimal auf die Marmor-Polymer Duschwannen abgestimmte Rahmen ermöglicht eine fachgerechte und schnelle Montage und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit. Der Rahmen ist ohne jegliches Werkzeug höhenverstellbar und kann so auf die Gegebenheiten im Bad angepasst werden. Einbauhöhen von bis zu 17 cm sind dank des Montagerahmens kein Problem. Federgelagerte und klebefixierte Stifte gleichen Bodenunebenheiten aus. Auch der Wannenfuß zur Mittenabstützung ist ganz einfach mit Hilfe der Easy-Lift-Funktion anzupassen. Weiterer Vorteil: Bohrungen zur Befestigung an Wand oder Boden sind nicht nötig. Optional bietet HSK mit dem Aquaproof-Dichtset auch die optimale Abdichtlösung nach Norm DIN 18534. Das Aquaproof-Dichtset beinhaltet einen Schalldämmstreifen, ein Wannenabdichtband sowie einen Fliesentrennstreifen plus Nahtroller und kann bei nahezu allen Einbausituationen zur Abdichtung von Duschwannen verwendet werden.